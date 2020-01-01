لاعب الفيصلي: حمدالله خذل النصر في وقت الحسم

الفيصلي هزم النصر 3-2 في الدوري السعودي

انتقد خالد الغامدي لاعب الفيصلي سلوك عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر ، مؤكدًا أنه خذل فريقه في وقت الحسم، ذلك خلال تصريحاته بعد الفوز على حامل لقب الدوري السعودي يوم أمس في ختام مباريات الأسبوع الـ21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

خسارة النصر بنتيجة 3-2 في المجمعة وانتصار الهلال على الاتفاق بهدف دون رد وسعا الفارق في الصدارة بينهما لصالح الأزرق إلى 8 نقاط كاملة قبل 9 جولات من نهاية الدوري السعودي، وهو ما يعني عند الكثيرين نهاية المنافسة على اللقب إلا إن حدثت معجزة في الجولات الأخيرة.

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المهاجم المغربي كان قد رفض السفر مع بعثة النصر إلى المجمعة لمواجهة الفيصلي اعتراضًا منه على العقوبة التي وقعتها عليه إدارة النادي بخصم 15% من راته الشهري لتغيبه عن المران يومي الأحد والإثنين الماضيين دون إذن أو عذر.

الغامدي تحدث بعد اللقاء قائلًا لبرنامج "الدوري مع وليد" "حمدالله لاعب كبير لكن الفيصلي كان سينتصر في المباراة سواء كان موجودًا أم غائبًا".

أضاف اللاعب الذي سبق وارتدى قميص النصر "وجهة نظري أن حمدالله خذل فريقه في الوقت الأهم والأكثر حسمًا، الوقت الذي كان من المفترض أن يقف به مع فريقه، هو لم يحترم إدارة وجماهير النصر".

تابع "كان عليه احترام الجهاز الفني وزملاءه اللاعبين على الأقل، لا أعتقد أن خصم 15% من 3 ملايين، أي ما يقرب من 20 أو 30 ألف ريال، مؤثر عليه، عبد الرحمن الحلافي هو من رفع راتبه إلى هذا المبلغ الكبير".

أتم الغامدي "شيء محزن لأي مشجع للنصر أو لاعب سابق له أن يخذل حمدالله زملاءه وجماهيره وفريقه بتلك الصورة".