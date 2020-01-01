النصر: نرغب في التعاقد مع الفرج وعطيف والدوسري من الهلال

سعود الصرامي، أكد على أنه يتمنى ضم الفرج وعطيف والدوسري من الهلال.

كشف سعود الصرامي، المتحدث الرسمي باسم نادي النصر، عن أنه يتمنى التعاقد مع ثلاثي الغريم التقليدي الهلال، سلمان الفرج وعبد الله عطيف وسالم الدوسري.

ويعد الفرج وعطيف والدوسري، هم أبرز لاعبي الهلال خلال الوقت الحالي، حيث قادوا فريقهم للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا، والمركز الرابع في كأس العالم للأندية.

الصرامي قال خلال تصريحات لإذاعة "يو إف إم" السعودية: "النصر يريد التعاقد مع لاعبين محليين مثل سلمان الفرج وسالم الدوسري وعبد الله عطيف، لاعبي الهلال، وعبد الفتاح عسيري لاعب الأهلي، ولكنهم غير متاحين للتعاقد معهم".

المتحدث الرسمي باسم النصر تابع: "نمتلك لاعبين محترفين ومحليين على أعلى مستوى، ونتطلع للمنافسة على جميع البطولات خلال الفترة القادمة".

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النصر توج بلقب كأس السوبر السعودي، بعد الفوز على التعاون بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويسعى النصر الذي توج بلقب الدوري الموسم الماضي، للحفاظ على لقبه، والمنافسة بقوة على لقب دوري أبطال آسيا الموسم الجديد.

ويتصدر النصر ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 29، بفارق 5 نقاط عن الهلال الوصيف، والذي يتبقى له مباراتين مؤجلتين.