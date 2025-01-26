وصفه بالأفضل على الإطلاق .. بيرس مورجان: حضرت للسعودية لأضم رونالدو لهذا الفريق

الإعلامي الشهير تابع مباراة النصر والفتح من مدرجات ملعب الأول بارك

وصف الإعلامي الشهير بيرس مورجان نجم النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، بالأفضل على الإطلاق خاصة على صعيد الالتزام والتضحية.

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مورجان كان حاضرًا في مدرجات ملعب الأول بارك في الرياض خلال فوز النصر على الفتح 3-1 في الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، وهو اللقاء الذي شهد إحراز الدون لهدفه الـ920 في مسيرته الكروية وإلغاء هدفين له أحدهما بتسديدة رائعة.

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الصحفي المخضرم تحدث عن ذلك الهدف عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، إذ كتب "رونالدو حُرم من هدف مذهل الليلة بسبب التسلل، لكنه على الأقل حظي بعناق مواساة مني. عظيم أن أراك مجددًا".

مورجان تحدث لصحيفة الرياضية السعودية عن زيارته الأولى للملكة والنجم البرتغالي قائلًا "هذه زيارتي الأولى إلى السعودية، سعيد بوجودي هنا، ولقد كانت زيارة رائعة. رونالدو هو المثال الأفضل للانضباط والتضحية، وهو الأفضل على الإطلاق".

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وعند سؤاله عن سبب الزيارة، أجاب مازحًا "رونالدو هو المثال الأفضل للانضباط والتضحية، وهو الأفضل على الإطلاق".

يُشار إلى أن مورجان كان من أجرى الحوار الشهير مع رونالدو عام 2022 والذي كان السبب خلف إنهاء علاقة اللاعب مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث تم فسخ عقده خلال تواجده مع منتخب بلاده البرتغال في قطر لخوض غمار كأس العالم، وبعدها انضم للنصر في يناير 2023.