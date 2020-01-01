الضربات تتوالى .. مدافع الفتح يُوقع للنصر ويظهر بقميصه

المدافع السعودي كان قد ارتبط بعدة أندية أبرزها الهلال

يبدو أن قطار "صفقات" النصر لن يتوقف هذا الصيف، إذ بعدما أعلن النادي عن إتمام صفقتين خلال ساعات قليلة مساء أمس، أكد عضو شرفه عبد العزيز بغلف إتمام الصفقة الثالثة بل ونشر صورة للاعب بقميص العالمي.

النصر أعلن أمس تعاقده رسميًا مع كيم جين سو وجونزالو مارتينيز، وبعد عدة ساعات أعلن بغلف حصول النادي على توقيع علي لاجامي مدافع الفتح السعودي، ونشر صورة للاعب بقميص النصر عبر حسابه على تويتر.

الرابعة .. تمت ولله الحمد قبل قليل🤲#لاجامي_عالمى

بدعم من داعمنا الكبير ..ومحبكم.

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شكرآ للأخ الغالي عبد الرحمن الحلافي على المجهودات الجبارة اللتي يقوم بها وتحمله مشقة السفر عدة مرات واحترافيته في التعامل اللذي يدرس.

وكل الشكر لإدارة الفتح على تعاملها الراقي.

💪💛💙💪 https://t.co/Od3RGvksQE pic.twitter.com/OirZsu41kU — عبدالعزيز أحمد بغلف🇸🇦 (@AzizbagBag) September 8, 2020

وصيف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي يعيش حالة من النشاط الكبير في سوق الانتقالات الصيفي على الصعيد المحلي، إذ نجح في التعاقد مع سبعة لاعبين محليين هم عبد الفتاح عسيري وعبد المجيد الصليهم وأمين بخاري وعبد الله الشنقيطي وعبد العزيز العلاوي وسلطان العنزي وأسامة الخلف.

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ولم يُعلن بغلف عن تكلفة الصفقة لكن الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل أوضح في تغريدة أخرى أن الفتح حصل على 25 مليون ريال سعودي، تكفل العضو الداعم خالد بن فهد بـ15 مليون ريال منهم ودفع عبد العزيز بغلف الـ10 ملايين المتبقية.

وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن اللاعب صاحب الـ24 عامًا وقع عقدًا يمتد لخمس سنوات مع النصر مساء أمس، ومن المتوقع أن يُعلن العالمي عن الصفقة رسميًا خلال الساعات القادمة ومن ثم يُسجل اللاعب في قائمته لدوري أبطال آسيا 2020.

يُشار إلى أن لاجامي يُعد من أفضل المدافعين في الدوري السعودي هذا الموسم الذي خاض به 22 مباراة، وقد ارتبط بالانتقال لعدد من الأندية أبرزها الاتحاد والهلال.