"مبلغ ضخم ومنح الفتح حرية الاختيار بين 3 لاعبين" .. كواليس مفاوضات النصر لضم سالم النجدي

كواليس جديدة في ميركاتو نادي النصر..

ركز مسؤولو نادي النصر السعودي، على التعاقد مع ظهير أيسر محلي، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ من أجل "مخالصة" البرازيلي أليكس تيليس، وضم أجنبي جديد بدلًا منه، في مركز آخر.

وبات مسؤولو النصر قريبين جدًا من تحقيق هدفهم؛ حيث توصلوا إلى اتفاق مع نادي الفتح السعودي، للتعاقد مع الظهير الأيسر الشاب سالم النجدي، البالغ من العمر 21 سنة.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الأربعاء، عن التفاصيل المالية في صفقة انتقال النجدي "المرتقبة"، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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الصحيفة أعلنت أن الإدارة النصراوية، ستسدد مبلغًا ماليًا يُقدر بـ15 مليون ريال سعودي إلى الفتح؛ مقابل شراء المدة المتبقية من عقد الظهير الأيسر الشاب، بالإضافة إلى تنازلها عن أحد لاعبي الفريق الأول، لمصلحة النموذجي.

وأوضحت الصحيفة أن النصر، عرض 3 لاعبين على الفتح، لدخول أحدهم في صفقة سالم النجدي؛ وهم "عبدالمجيد الصليهم، علي الحسن ومختار علي".

وأشارت إلى أن الفتح يفضل التعاقد مع الحسن "27 سنة"، ضمن صفقة النجدي؛ حيث كان لاعبًا في صفوف الفريق الأول، قبل الانتقال إلى النصر في صيف عام 2020.