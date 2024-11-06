رفع السخرية من العين إلى مستوًى آخر .. وليد الفراج للأهلي: حافظ على نفس "الدعسة" ولا نريد أقل من خمسة!

العين تلقى خسارة جديدة أمام السعوديين هذا الموسم

واصل الإعلامي السعودي وليد الفراج سخريته اللاذعة من العين الإماراتي مستغلًا خسارة الفريق المذلة مساء أمس 5-1 أمام النصر في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا النخبة.

الفراج اعتاد السخرية من العين كلما تعرض إلى كبوة منذ استطاع الإطاحة بالنصر ومن بعده الهلال في دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، قبل أن يُتوج باللقب في النهاية.

حلقة أمس من برنامج "أكشن مع وليد" شهدت رفع الإعلامي المخضرم سخريته من العين إلى مستوى آخر تمامًا، حيث قال "النصر اليوم سجل بعدد حروف اسمه، 5 حروف بـ5 أهداف، ومن الجيد أن اسمه ليس عبد الفضيل وإلا كان سجل 9 أهداف، لقد انفجر النصر اليوم في وجه العين، العين تلقى 5 من الهلال ثم 3 من الأهلي المصري و5 من النصر، 13 هدفًا! مما يُشعرك أنه لا يوجد حارس مرمى، وإن كان حارسهم قدم أداءً ممتازًا وتصدى لعديد الفرص".

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الفراج استعرض جدول ترتيب دوري أبطال آسيا النخبة وأشاد بسيطرة الفرق السعودية على القمة، مستخدمًا ذلك للرد على كافة المشككين في المشروع السعودي لنهضة وتطوير كرة القدم.

وقد أتم حديثه بتوجيه رسالة للأهلي بشأن مواجهته مع العين، قائلًا "الفرق السعودية اعتادت على الخمسة، أصبحت هي المعيار، ولذا المسؤولية أصبحت كبيرة جدًا على الأهلي وجمهوره، عليه الحفاظ على نفس المستوى، عليه الحفاظ على نفس "الدعسة"، على نفس السرعة، دون أن يُخفضها أبدًا، الأهلي مطالب بالفوز بالخمسة، 4 لا نريد! هذا مع الاحترام للعين بكافة أطيافه، حتى البقال الذي خلف النادي".