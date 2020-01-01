النصر والعدالة: مباشر لحظة بلحظة

العدالة 0 × 0 النصر

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*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

45+3’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول

45+2’ خطأ للنصر فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من جون اوجو على نور الدين امرابط

45+1’ تسديدة من خارج المنطقة عن طريق عبدالرحمن الدوسري لكنها مرت بعيدة عن مرمي أيمن المثلوثي

45’ الحكم يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

43’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي النصر فى منتصف الميدان

42’ محاولة التوغل من نور الدين امرابط من على حدود المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها من أمامه

41’ استئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي العدالة فى منتصف الميدان

40’ توقف اللقاء لسقوط أحمد السلطان ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

38’ تمريرة طولية فى إتجاه أليو سيسيه لكن الحكم يشير بوجود تسلل

37’ خطأ لصالح العدالة بعد إصطدام الكرة فى يد عبدالرحمن الدوسري فى منتصف الميدان

36’ تسديدة من خارج المنطقة عن طريق حمدالله لكنها مرت بعيدة عن مرمي أيمن المثلوثي

35’ ركنية للنصر تنفذ بعرضية من عبداللرحمن العبيد لداخل المنطقة تلقاها مايكون بيريرا برأسية قوية لكنها مرت اعلى المرمي

34’ انطلاقة من نور الدين امرابط من على حدود المنطقة ثم مررها إلى المنطلق بجواره حمدالله لكن تدخل الدفاع فى اللحظات الأخيرة وابعدها من أمام حمدالله

32’ خطأ لصالح العدالة بعد تدخل قوي من نور الدين امرابط على المدافع سي أس مانداو

30’ نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

29’ تمريرة طولية من عبدالله الخيبري فى إتجاه حمدالله لكنها غير متقنة مرت بعيدة إلى ضربة مرمي

28’ تمريرات عديدة من لاعبي النصر على حدود منطقة جزاء العدالة لمحاولة الإختراق من العمق

26’ بطاقة صفراء من نصيب جوليانو فيكتور بعد تدخل قوي على ميديوين بيتغي

25’ خطأ من الجهة اليسري لفريق النصر نفذها عبدالرحمن العبيد بعرضية لداخل المنطقة حاول أستلمها حمدالله وحاول تسديد الكرة لكنه فقد توازنه والكرة ابعدها الدفاع

23’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح العدالة بعد تدخل قوي من عبدالله الخيبري على أليو سيسيه

22’ تنفيذ الخطأ بعرضية من يحيي الشهري لداخل المنطقة فى إتجاه مايكون بيريرا المتقدم لكن ابعدها الدفاع بنجاح من قلب منطقة الخطورة

21’ بطاقة صفراء من نصيب أحمد علي السلطان بعد تدخل قوي على قدم حمدالله

20’ سيطرة من لاعبي النصر لكن بدون خطورة على المرمي العدالة

19’ ركنية تنفذ بعرضية من عبدالرحمن العبيد لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية جديدة للنصر

18’ عرضية من عبدالرحمن العبيد من الجهة اليسري فى إتجاه حمدالله لكن ابعدها الدفاع من أمام المغربي

17’ محاولة التوغل من حمدالله من الجهة اليسري لكن تدخل الدفاع وابعدها من أمامه

15’ ربع ساعة أولى مرت من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

13’ ركنية للنصر تنفذ بعرضية من نور الدين أمرابط لداخل المنطقة لكن أمسكها الحارس بثبات

12’ خطأ لصالح النصر من خارج المنطقة نفذها حمدالله بتسديدة قوية لكنها مرت بجوار القائم

11’ هجمة خطيرة لفريق النصر بعرضية عرضية أرضية من عبدالرزاق حمدالله تضع نور الدين امرابط فى مواجهة المرمي لكن الحارس أيمن المثلوثي ابعد تسديدة امرابط بنجاح

10’ تقدم من لاعبي العدالة ومحاولات للتوغل لداخل المنطقة ومباغتة فريق النصر فى هذه الدقائق

9’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة ابعدها عبدالرحمن العبيد إلى رمية تماس

8’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق عوض الصقور لكن ابعدها النصر إلى ركنية

7’ هدوء فى مجريات القاء وانحصار الكرة بين أقدام لاعبي النصر فى منتصف ملعب العدالة

5’ ركنية للنصر تنفذ بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

4’ تمريرات متتالية فى منتصف الميدان من لاعبي النصر

3’ عرضية من أليو سيسيه من الجهة اليمنى ليخرج الحارس برادلي جونز ويمسكها بثبات من أمام الجميع

2’ خطأ من الجهة اليسري لفريق النصر نفذها نور الدين امرابط بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها دفاع العدالة ومرت بدون خطورة على المرمي

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / على المزيدي / مرتضي البريه / راضي الراضي / أحمد مصطفى / نادر المولد / بدر السلطين / حسين النخلي / خالد آل جبيع / عبدالله الهميان

العدالة: يبدأ المدرب ناصيف البياوي بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من أيمن المثلوثي / جون أوجو / سي مانداو / عوض اليامي / علي السالم / أحمد السلطان / ميدوين بيتيجي / أليو سيسيه / رياض شراحيلي / عبدالله اليوسف / تشارليز أندريا

البدلاء / زيد البواردي / عمر هوساوي / فهد الجميعة / عوض خميس / عبدالعزيز الجبرين / أحمد موسى / محمد مران / بيتروس / خالد الغوينم

النصر: يبدأ المدرب روي فيتوريا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من براد جونز / عبدالرحمن العبيد / سلطان الغنام / مايكون بيريرا / نايف الماس / عبدالله خيبري / عبدالرحمن الدوسري / يحيي الشهري / جوليانو فيكتور / نور الدين امرابط / عبدالرزاق حمدالله

تشكيل الفريقين:

في الوقت نفسه فإن مباراة الدوري الأخيرة بينهما انتصرت فيها كتيبة روي فيتوريا بثلاثية نظيفة، بينما عانى العدالة كثيرًا مؤخرًا مما يتجلى في هزيمتهم من الهلال بسباعية واحتلالهم المركز قبل الأخير.

بينما العدالة لن يكون بالخصم الهيّن حتى وإن كان الفريق من المُعانين في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لكن تظل مفاجآت الكأس حاضرة وبقوة وهو ما سيجعل النصر يُقاتل ويأخذ المباراة بكل جدية.

يسعى العالمي لعبور بوابة مضيفه في سبيل استمرار النجاح المحلي الذي كلله بالتتويج بالسوبر منذ أيام، فيسعى الفريق على التتويج بكل الألقاب المحلية في هذا الموسم.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة النصر ضد العدالة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2019-2020، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./