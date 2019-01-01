براد جونز: صعب على أي فريق أن يُدافع أمام النصر

النصر حقق انتصار سهل على العدالة

عزز النصر السعودي صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي بانتصاره السهل والمقنع على العدالة بثلاثة أهداف دون رد لحساب الجولة الـ12 من البطولة، وتلك كانت المباراة الأولى في التاريخ بين الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين .

ورغم غياب عدد من اللاعبين المهمين عن الفريق خلال مواجهة ملعب عمدينة الأمير عبد بن جلوي الرياضية بالإحساء، إلا أن الفريق لعب مباراة ممتازة فرض خلالها سيطرته على اللقاء من البداية للنهاية وأضاع الكثير من الفرص السهلة لإضافة المزيد من الأهداف.

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وأحرز أهداف الفريق الثلاثي نور الدين أمرابط وجوليانو وبيتروس، وقد تصدى براد جونز لفرصة خطيرة للعدالة في الدقائق الأخيرة ليرفع رصيده من المباريات بشباك نظيفة إلى 8.

حارس المرمى أبدى سعادته بالفوز على العدالة، مضيفًا في تصريحاته لقنوات الرياضية السعودية "لعبنا شوط أول ممتاز وأظهرنا قدراتنا جيدًا، أعتقد أننا حين نهاجم ونسيطر على اللقاء يكون من الصعب جدًا على أي فريق أن يُدافع ضدنا، فنحن نمرر الكرة بسرعة كبيرة".

"ربما تراجعنا قليلًا في الشوط الثاني ومنحنا منافسنا الفرصة ليُهاجمنا قليلًا، علينا أن نعمل على تفادي هذا الأمر وعدم تكراره، لكننا رغم هذا حافظنا على سيطرتنا على اللقاء وخرجنا بنتيجة جيدة".

أخيرًا أكد حارس المرمى الأسترالي سعادته بالحفاظ على نظافة شباكه خلال العديد من المباريات وفوزه بجائزة أفضل حارس مرمى في الدوري السعودي خلال الشهرين الماضيين، مشددًا أن الجائزة ليست له وحده بل للفريق بالكامل لأن عدم قبول أهداف أمر يعود الفضل به لجميع اللاعبين وليس له وحده.