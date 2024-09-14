"استفزاز كريستيانو رونالدو بدأ مبكرًا" .. جماهير الشرطة العراقي تستعد للنصر بالهتاف لميسي!

النصر يواجه الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا للنخبة..

يستعد فريق الكرة بنادي النصر، لاستهلال مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بملاقاة الشرطة العراقي، يوم الإثنين المُقبل، على ملعب المدينة الدولي، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري.

ظهور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، في الصورة، فقط كان كفيلًا بإشعال منافسة محتدمة بالهتافات بين الجماهير العراقية التي توافدت بغزارة على شراء تذاكر المباراة، حيث ظلت الجماهير تردد "ميسي .. رونالدو".

هذا الأمر ينذر صاحب الـ901 هدف، بأنه سيتعرض لموجهة استفزازية جديدة من مدرجات ملعب المدينة الدولي، حيث سبق كثيرًا، وأن تعرض لاستفزازات جماهيرية، وسط ترديد اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، كون اللاعبين من أشهر الثنائيات المتنافسة في تاريخ كرة القدم.

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وأشارت تقارير إعلامية، خلال الساعات الماضية، إلى اعتبار مباراة الشرطة العراقي، هي الأخيرة للمدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، مع النصر، حيث تستعد الإدارة النصراوية، لإعلان إقالة المدرب لسوء النتائج، وذلك بعد انتزاع تعادل صعب في اللحظات الأخيرة أمام الأهلي، بنتيجة (1-1)، في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، التي جمعت بين الفريقين، الجمعة، على ملعب الأول بارك.

ومع رحيل كاسترو عن تدريب النصر، بات هناك أربعة مدربين مرشحين لتولي الإدارة الفنية خلفًا له، وهم الثنائي الإيطالي ستيفانو بيولي، ماسيميليانو أليجري، البرتغالي سيرجيو كونسيساو، فضلًا عن الفرنسي تييري هنري.