"طلبكم غير منطقي وهذه هي الحقيقة!" .. الشرطة العراقي يرفض مناشدة النصر و"الآسيوي" يتدخل!

أزمة جديدة للأندية السعودية في آسيا..

أعلن عدي الربيعي، عضو مجلس إدارة نادي الشرطة العراقي، "رفض" طلب النصر السعودي، قبل مباراة الفريقين في بطولة النخبة الآسيوية، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

النصر يحل ضيفًا على الشرطة، مساء يوم الإثنين القادم، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، ببطولة النخبة الآسيوية، والتي تعتبر امتدادًا لمسابقة دوري الأبطال؛ ولكن بنظام ومسمى جديد.

الربيعي كشف في تصريحات لقناة "الرابعة الرياضية"، عن أن النصر وبواسطة الاتحاد السعودي لكرة القدم، خاطب اتحاد الكرة العراقي؛ من أجل نقل مباراة العالمي مع مستضيفه الشرطة، من ملعب كربلاء الدولي إلى أحد استادات العاصمة بغداد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار إلى أن نادي النصر عزا سبب طلبه، إلى بُعد المسافة من مطار النجف الدولي - الذي ستصل إليه بعثة الفريق -، ومدينة كربلاء - التي تقام فيها المباراة -.

وأضاف عضو مجلس إدارة نادي الشرطة العراقي: "قطع المسافة من المطار وفندق الفريق السعودي، لا يستغرق أكثر من ساعة واحدة فقط؛ عكس ما يزعمه النصر".

وأوضح عدي الربيعي، أن نادي الشرطة رفض طلب نظيره النصراوي؛ لأنه تم تجهيز كل ما يتعلق بالمباراة، من حجوزات فنادق للفريقين والطواقم التحكيمية والكوادر الإدارية الآسيوية، كما أنه لم يتبق على المواجهة سوى 4 أيام.

ولفت الربيعي إلى أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قام بإرسال رسالة إلى نادي الشرطة العراقي عبر البريد الإلكتروني، مساء يوم الأحد الماضي، يؤكد فيها إقامة المباراة في كربلاء.

واختتم مسؤول الشرطة تصريحاته؛ قائلًا: "طلب النصر غير منطقي.. لو كان بيوم القرعة، لدرسناه ونقلنا المباراة إلى أي ملعب آخر؛ لكن في الوقت الحالي، الأمر مستحيل".