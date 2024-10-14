قبل ديربي الشباب .. النصر يعيد نجمه بطائرة خاصة وبيولي يصر على تكرار سيناريو الأهلي مع بينتو!

النصر يحل ضيفًا على الشباب في 18 أكتوبر..

وضعت إدارة شركة نادي النصر، خطة من أجل استعادة نجومه الدوليين، قبل مواجهة الديربي التي تجمعه بنظيره الشباب، مساء الجمعة المُقبلة، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

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وأفادت صحيفة "الرياضية" بأن إدارة شركة النصر، قررت توفير طائرة خاصة للمدافع الإسباني إيمريك لابورت، بعد فراغه من المشاركة الدولية مع منتخب إسبانيا في بطولة دوري الأمم الأوروبية، إلا أن الإدارة رفضت قرارًا مماثلًا مع الحارس البرازيلي بينتو كريبسكي.

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وجاء قرار الإدارة النصراوية، في ظل ارتفاع تكلفة توفير طائرة خاصة للحارس بينتو، الذي يتواجد برفقة منتخب بلاده في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث تبلغ نحو 200 ألف دولار، فيما يبلغ سعر طائرة لابورت مبلغ 50 ألف دولار.

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في المقابل، أبدى الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني للنصر، إصرارًا على عودة بينتو بطائرة خاصة، من أجل اللحاق بالتدريب الأخير للفريق، قبل ديربي الشباب، حيث طرح على الرئيس التنفيذي جويدو فينجا، فكرة تكفل النادي بطائرة تعيد الحارس البرازيلي، عقب مباراته أمام بيرو، فجر الأربعاء، في تكرار لسيناريو مباراة الأهلي، في سبتمبر الماضي، والتي انتهت بالتعادل (1-1)، حيث شارك بينتو في اللقاء دون راحة، بعد عودته من معسكر بلاده خلال فترة التوقف الماضية.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول دوري روشن، برصيد 14 نقطة، مبتعدًا عن الهلال المتصدر بفارق 4 نقاط، بينما يأتي الشباب رابعًا، برصيد 12 نقطة.