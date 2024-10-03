"اللهم الطف بي وبفهد المولد" .. نجم النصر السابق يعلن تعرضه لإصابة قوية

نجم النصر السابق يطلب من الجماهير الدعاء له..

أعلن عبد الرحمن البيشي، نجم النصر ومنتخب السعودية السابق، عن تعرضه للإصابة بكسر، مطالبًا الجماهير بالدعاء له، ولنجم الشباب فهد المولد الذي يواصل العلاج من حادثة السقوط من الشرفة.

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البيشي (42 عامًا) هو مهاجم سابق، مثّل الفريق الأول بنادي النصر، في الفترة بين عامي 2000-2009، وشارك مع المنتخب السعودي في كأس آسيا 2004، كما تم اختياره ضمن أفضل 10 لاعبين شباب في العالم، خلال عام 2003، فيما اشتهر بأهدافه في مباريات القمة أمام الهلال.

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ونشر البيشي رسالة عبر حسابه على منصة (إكس)، قال فيها "تعرضت للسقوط وكسر في اليد، نتج عنه خلع بيدي اليمنى، نسأل الله أن يلطف بنا وبأخي الكابتن فهد المولد، وبمرضى المسلمين جميعًا. دعواتكم فأنا بأمس الحاجة لها".

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وتعرض عبد الرحمن البيشي للإصابة بمرض نادر، عام 2019، وهو التصلب الجانبي الضموري، فيما ذكر اللاعب في حوار تليفزيوني عبر برنامج MBC في أسبوع، بأن ماجد عبد الله هو الوحيد من اللاعبين الذي وقف بجانبه، وتواصل معه باستمرار سواءً هاتفيًا أو زيارته، كم وجه رسالة للجماهير النصراوية، واصفًا إياهم بأنهم سبب سعادته.

وطلب البيشي الدعاء لفهد المولد، نجم الشباب، الذي يواصل العلاج في مدينة الملك عبد الله الطبية بالحرس الوطني، إثر حادثة سقوطه من شرفة منزله في إمارة دبي، من الطابق الثاني، فيما أكد وكيله جراح الظفيري، أن حالة المولد لا تزال مستقرة واللاعب على التنفس الصناعي.