فيديو | فيتوريا: لم أعد أحتمل، لا نطلب سوى العدالة للنصر

المدرب البرتغالي يُهاجم الحكم السعودي

وجه روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر السعودي انتقادات لاذعة للتحكيم خلال مباراة فريقه أمام الشباب في الجولة الثالثة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، والتي خسرها بهدفين مقابل هدف واحد.

المباراة شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا خاصة من جانب جماهير العالمي التي طالبت بعدم احتساب هدف الشباب الأول واحتساب ركلة جزاء لصالح بيتروس بعد تعرضه للدفع داخل منطقة جزاء الليوث بواسطة ألفريد ندياي.

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فيتوريا تحدث مع القنوات السعودية الرياضية مؤكدًا أنه لم يعد يحتمل ذلك الظلم التحكيمي ومطالبًا بالعدالة لفريقه وواصفًا ذلك بأنه ليس شيئًا خاصًا.

إذ قال "حاولت أن أكون وديًا في تصريحات منذ بدأت مهمتي مع النصر، لكني اليوم لم أعد أستطيع التحمل، لا نطلب شيئًا خاصًا لصالحنا، بل مجرد العدالة".

أضاف "من المستحيل مع وجود الكثير من الحكام على أرض الملعب وفي غرفة تقنية الفيديو ألا ينتبه أحد منهم لعدم صحة الهدف الأول للشباب لوجود تسلل، ولوجود ركلة جزاء لصالح بيتروس".

روي فيتوريا – مدرب #النصر :

لم أعد أستطيع أن أتحمل، لا نطلب إلا العدالة.. ما حصل اليوم من الصعب أن نتقبله.. هدف #الشباب الأول تسلل وركلة جزاء لنا لم تحتسب، ليس من المعقول أن لا يتم الانتباه لها رغم كثرة الحكام والـVAR. #الشباب_النصر pic.twitter.com/40rESH1bnc — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 1, 2020

تابع "لا أعلم إن قمنا بشيء خاطئ، ربما فعلنا، ولا أبرر الخسارة بتلك الأخطاء التحكيمية، لكني لا أطلب سوى العدالة، لأنه من المستحيل مع كل أولئك الحكام ألا ينتبه أحد لتلك الأحداث، أريد أن أكون جزءًا في تحسين كرة القدم في البلاد لكن ما حدث اليوم غير مقبول أبدًا".