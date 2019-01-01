النصر السعودي يُحقق حلم الطفل "فيصل"

الطفل السعودي أبلغ المسؤولين إنه يتمنى الحصول على قميص الفريق

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قدم نادي النصر السعودي لمحة انسانية رائعة تجاه أحد مشجعي النادي من محاربي مرض السرطان الطفل "فيصل"، والذي كشف عن أمنية خاصة له من لاعبي العالمي.

وأشارت التقارير إلى أن الطفل السعودي أبلغ المسؤولين إنه يتمنى الحصول على قميص الفريق الأول لكرة القدم بتوقيع اللاعبين.

🔸أمرابط يوضح حقيقة رحيله عن صفوف النصر 🔸👇 pic.twitter.com/jXE0WCS5ZW — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 18, 2019

الحساب الرسمي لـ «حقق أملهم» الذي يعرف نفسه بأنه "مبادرة تطوعية مسجلة كمؤسسة وقفية لإسعاد محاربي السرطان ورسم البسمة على محياهم وتحقيق أمنياتهم".

ونشرت المبادرة عبر حسابها الرسمي في تويتر: "أمنية فيصل محارب سرطان الدم تيشيرت نادي النصر بتوقيع اللاعبين".

وتفاعل حساب النادي الأصفر، على المنشور: "أمنيته واجب علينا.. ويأمر أمر العالمي فيصل".