النصر السعودي يُحقق حلم الطفل "فيصل"
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ماجد جزر فيسبوك تويتر
قدم نادي النصر السعودي لمحة انسانية رائعة تجاه أحد مشجعي النادي من محاربي مرض السرطان الطفل "فيصل"، والذي كشف عن أمنية خاصة له من لاعبي العالمي.
وأشارت التقارير إلى أن الطفل السعودي أبلغ المسؤولين إنه يتمنى الحصول على قميص الفريق الأول لكرة القدم بتوقيع اللاعبين.
🔸أمرابط يوضح حقيقة رحيله عن صفوف النصر 🔸👇 pic.twitter.com/jXE0WCS5ZW— موقع قول السعودي (@GoalSA) July 18, 2019
الحساب الرسمي لـ «حقق أملهم» الذي يعرف نفسه بأنه "مبادرة تطوعية مسجلة كمؤسسة وقفية لإسعاد محاربي السرطان ورسم البسمة على محياهم وتحقيق أمنياتهم".
ونشرت المبادرة عبر حسابها الرسمي في تويتر: "أمنية فيصل محارب سرطان الدم تيشيرت نادي النصر بتوقيع اللاعبين".
وتفاعل حساب النادي الأصفر، على المنشور: "أمنيته واجب علينا.. ويأمر أمر العالمي فيصل".
أمنيته واجب علينا ..— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 17, 2019
ويامر أمر #العالمي فيصل 💛💙 https://t.co/AQwbNaABe8