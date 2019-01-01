دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

النصر السعودي يُحقق حلم الطفل "فيصل"

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الطفل السعودي أبلغ المسؤولين إنه يتمنى الحصول على قميص الفريق

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

قدم نادي النصر السعودي لمحة انسانية رائعة تجاه أحد مشجعي النادي من محاربي مرض السرطان الطفل "فيصل"، والذي كشف عن أمنية خاصة له من لاعبي العالمي.

وأشارت التقارير إلى أن الطفل السعودي أبلغ المسؤولين إنه يتمنى الحصول على قميص الفريق الأول لكرة القدم بتوقيع اللاعبين.

الحساب الرسمي لـ «حقق أملهم» الذي يعرف نفسه بأنه "مبادرة تطوعية مسجلة كمؤسسة وقفية لإسعاد محاربي السرطان ورسم البسمة على محياهم وتحقيق أمنياتهم".

ونشرت المبادرة عبر حسابها الرسمي في تويتر: "أمنية فيصل محارب سرطان الدم تيشيرت نادي النصر بتوقيع اللاعبين".

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 وتفاعل حساب النادي الأصفر، على المنشور: "أمنيته واجب علينا.. ويأمر أمر العالمي فيصل".

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