النصر بطل السعودية .. الكشف عن قرعة دوري أبطال آسيا للسيدات!

نتائج قرعة دوري أبطال آسيا للسيدات..

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن نتائج قرعة الدور التمهيدي، ودور المجموعات في النسخة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للسيدات (2024-2025)، في مقر الاتحاد، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

ويستعد فريق النصر، المتوج بلقب الدوري السعودي للسيدات، للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا، والتي تقام منافساتها بمشاركة 13 فريقًا، يتم تقسيمهم على 4 مجموعات، فيما تقام تلك المرحلة، خلال الفترة بين (25-31 أغسطس).

وأسفرت قرعة دوري أبطال آسيا للسيدات، عن استضافة النصر للمجموعة الأولى في الدور التمهيدي، مع أندية مياوادي (ميانمار)، يونج إيفانتس (لاوس)، أبو ظبي (الإمارات)، حيث يتأهل المتصدر، إلى المجموعة الأولى في دور المجموعات، ليواجه أندية ووهان جاينجدا (الصين)، هيونداي ستيل ريد اينجلز (كوريا الجنوبية)، وأول المجموعة الثالثة في الدور التمهيدي.

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وجاءت قرعة الدور التمهيدي، لتضم المجموعة الأولى (مياوادي "ميانمار"، يونج إيفانتس "لاوس"، أبوظبي "الإمارات"، النصر "السعودية")، والثانية (أوديشا "الهند"، الاتحاد "الأردن"، ليون سيتي سايلرز "سنغافورة")، والثالثة (ناساف "أوزبكستان"، صباح "ماليزيا"، اي بي اف "نيبال")، والرابعة (بام خاتون "إيران"، كيتشي "هونج كونج"، كلية رويال ثيمبو "بوتان").

وكشف قرعة دور المجموعات، عن توزيع 3 مجموعات، تشهد تأهل متصدري مجموعات الدور التمهيدي، حيث تضم المجموعة الأولى (ووهان جيانجدا "الصين"، هيونداي ستيل ريد إينجلز "كوريا الجنوبية"، أول المجموعة الثالثة، أو المجموعة الأولى)، والثانية (ملبورن سيتي "أستراليا"، كايا ايلويلو "الفلبين"، كلية ايجان سكولارز "تايلاند"، أول المجموعة الرابعة)، والثالثة (أوراوا ريد دايموندز "اليابان"، هو تشي منه "فيتنام"، تايتشونج بلو وايل "الصين تايبيه"، أول المجموعة الثانية).