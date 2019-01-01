النصر يُحافظ على استقرار قائمته الآسيوية

لا جديد في القائمة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حافظ النصر بقيادة مدربه روي فيتوريا على استقرار قائمته في دوري أبطال آسيا، إذ لم يُغير المدرب أي من لاعبيه الأجانب في القائمة.

وخاض بطل الدوري السعودي دور المجموعات من البطولة القارية بتواجد الأسترالي برادلي جونز والبرازيلي جوليانو ومواطنه مايكون بيريرا والمغربي عبد الرزاق حمدالله في قائمة الرباعي الأجنبي.

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وأفادت المصادر الرياضية أن المدرب البرتغالي سيدخل المراحل الإقصائية من دوري أبطال آسيا بتلك الأسماء دون أي تغيير، مما سيُبقي أحمد موسى ونور الدين أمرابط خارج المنافسة الآسيوية.

يُذكر أن النصر سيُواجه الوحدة الإماراتي على ملعب الملك فهد الدولي يوم 5 أغسطس القادم في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، فيما ستقام مواجهة الإياب يوم الإثنين 12 من ذات الشهرعلى ملعب الوحدة في العاصمة أبوظبي.