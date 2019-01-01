هل يضغط حمدالله على النصر لزيادة راتبه السنوي؟

تقارير صحفية تتحدث عن اجتماع قريب بين النادي واللاعب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أثار تأخر انضمام عبد الرزاق حمدالله لمعسكر النصر الإعدادي للموسم الجديد الكثير من التساؤلات حول أسباب هذا الأمر.

وزعمت بعض التقارير الصحفية أن تأخر المهاجم المغربي في الانضمام لتدريبات فريقه في البرتغال انتظارًا لمناقشة مستقبله مع الرئيس الجديد صفوان السويكت.

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إذ يطلب حمدالله زيادة راتبه السنوي وتحسين عقده من الناحية المالية أو السماح له بالرحيل لأحد الأندية المهتمة بضمه، خاصة مع الحديث عن عرض من إيطاليا يُقال أنه من أتالانتا الذي سيُشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

ويؤكد اللاعب صاحب الـ28 عامًا أنه تلقى وعودًا من الإدارة السابقة للنصر بقيادة سعود آل سويلم بزيادة راتبه السنوي إلى 5 ملايين يورو، ومن المتوقع أن يجلس اللاعب ووكيل أعماله مع الإدارة الجديدة في الأيام القليلة القادمة للنقاش حول مستقبله وإمكانية تحسين عقده المستمر مع العالمي حتى صيف 2021.

وترجح التقارير الصحفية المتابعة أن يخضع بطل الدوري السعودي لطلبات مهاجمه وهداف البطولة في الموسم الماضي، نظرًا لقيمته الفنية الهائلة وأهميته الكبرى للفريق على أرض الملعب.

يُذكر أن السويكت كان قد أعلن قبل عدة أيام وفور فوزه برئاسة النصر بقاء حمدالله وبقية النجوم المؤثرين في صفوف النصر للموسم القادم.