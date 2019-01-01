حمدالله يصل معسكر النصر في البرتغال

اللاعب سينتظم في التدريبات الجماعية لفريقه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن النصر السعودي وصول مهاجمه عبد الرزاق حمدالله لمعسكر الفريق في البرتغال، والذي سيستمر حتى الأول من أغسطس القادم.

وكانت إدارة النادي بقيادة صفوات السويكت قد توصلت لاتفاق مع المهاجم المغربي على تجديد عقده وتحسينه ماليًا برفع راتبه السنوي من 3 إلى 5 ملايين يورو، ليضع النادي بذلك حدًا للإشاعات حول مستقبله وإمكانية رحيله للعب في أوروبا خاصة إيطاليا.

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وكان من المقرر أن يخوض حمدالله بطولة كأس أمم أفريقيا مع منتخب بلاده المغرب لكنه غادر الفريق قبل انطلاق البطولة بأيام قليلة في حدث أثار الكثير من الجدل، خاصة بعدما أعلن الاتحاد المغربي أن انسحابه كان بسبب الإصابة ثم رد اللاعب بنشر مقطع فيديو يُظهره يؤدي تدريبات شاقة للغاية مؤكدًا من خلالها عدم إصابته وجاهزيته للعب.

ووصلت بعثة النصر مدينة أوفير البرتغالية قادمة من أوبيدز، وسيستأنف الفريق تدريباته يوم غدٍ الثلاثاء على فترتين صباحية ومسائية.

يُذكر أن بطل السعودية سيواجه الوحدة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بداية أغسطس القادم، فيما سيفتتح مشواره في الدوري السعودي أمام ضمك في 22 من نفس الشهر.