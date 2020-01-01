تعادل مثير بين النصر والسد في دوري أبطال آسيا

خطوة أولى جيدة للفريقين في دور المجموعات

اكتفى النصر بالتعادل مع ضيفه السد القطري 2-2 في أولى مباريات الفريقين في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا ، والتي أقيمت على استاد الملك فهد الدولي مساء اليوم الثلاثاء.

واحتل الفريقان بتلك النتيجة المركزين الثاني والثالث في المجموعة الرابعة خلف المتصدر سباهان الإيراني بـ3 نقاط وأمام العين متذيل الترتيب دون أي نقطة بعد خسارته المفاجئة أمام سباهان بأربعة أهداف دون رد.

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وغاب عن الفريقين عددًا من النجوم الباريزين وأبرزهم المصاب عبد الله مادو مدافع النصر وعبد الكريم حسن نجم السد للإيقاف، وقدم الفريقان مباراة قوية امتازت بالندية والمبادرة في الهجوم والبحث عن الفوز والنقاط الثلاثة، وقد تفوق السد في فرصه الأخطر خلال الشوط الأول فيما فرض النصر كلمته على الشوط الثاني.

وافتتح عبد الرزاق حمدالله التسجيل سريعًا للنصر وبعد 7 دقائق فقط من البداية، لكن الفريق السعودي لم يهنأ كثيرًا بهذا التقدم بعدما نجح السد في التعادل عقب دقيقتين فقط بواسطة مهاجمه المخضرم بغداد بونجاح.

حسن الهيدوس بدأ الشوط الثاني بهدف منح السد التقدم عند الدقيقة الـ48، لكن النصر كان الطرف الأفضل في بقية دقائق الشوط وقد أدرك التعادل بعد 5 دقائق بواسطة عبد الرحمن عبيد وأهدر عددًا من الفرص لانتزاع الفوز والنقاط الكاملة.