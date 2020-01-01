النصر والسد: مباشر لحظة بلحظة

النصر 1 × 1 السد

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*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

45+1’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول

45’ الحكم يحتسب 1 وقت بدل ضائع

43’ استئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي النصر فى منتصف الميدان

42’ توقف اللقاء لسقوط عبدالإله العمري بعد تدخل قوي من بغداد بونجاح

41’ بطاقة صفراء من نصيب أكرم عفيف بعد مسك حمدالله فى منتصف الميدان

40’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

39’ يارباااااااااااااااه،،،، تمريرة خطيرة تصل إلى أكرم عفيف المنفرد بالمرمي ثم سددها لكن ابعدها الحارس برادلي جونز إلى ركنية

38’خطأ للسد ينفذ بتمريرة طولية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

36’ تمريرة طولية فى إتجاه جوليانو على الجهة اليسري لكنها طالت وتحولت إلى رمية تماس

35’ عرضية من حسن الهيدوس من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة على المرمي

34’ ياربااااااااااااااه،،،،،، تمريرة خطيرة تضع أكرم عفيف منفردًا بالمرمي فى مواجهة الحارس لكنه مررها إلى بغداد بونجاح الخالي من الرقابة داخل يمين المنطقة لكنها مرت قوية إلى ضربة مرمي

33’ تمريرات متتالية فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي النصر

31’ تمريرة طولية فى إتجاه بغداد بونجاح على حدود المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

30’ نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول والتعادل لايزال قائم بهدف مقابل هدف

29’ تنفيذ الركنية بعرضية من يحيي الشهري لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

28’ تنفيذ الخطأ بتسديدة قوية من حمدالله لكنها أصطدمت فى الدفاع وتحولت إلى ركنية

27’ خطأ لصالح النصر بعد تدخل قوي من ياسر أبو بكر على حمدالله من على حدود المنطقة

26’ هدوء نسبي فى مجريات اللقاء وانحصار الكرة فى منتصف الميدان

24’ خطأ للنصر تنفذ بعرضية من نور الدين امرابط لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

23’ توغل رائع من نور الدين امرابط من الجهة اليسري ثم مررها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

22’ عرضية من سلطان الغنام من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

21’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح النصر بعد تدخل قوي من نور الدين امرابط

20’ تمريرات فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي النصر

19’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

18’ محاولة التوغل من جوليانو فيكتور لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية

16’ تمريرة طولية فى إتجاه أكرم عفيف لكن ابعدها عبدالإله العامري لتصل إلى الحارس برادلي جونز

15’ ربع ساعة أولى من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل قائم بهدف لكل فريق

14’ خطأ لصالح النصر من خارج المنطقة بعد تدخل قوي من بيدرو ميجيل على نور الدين أمرابط

13’ محاولة المرور من الجهة اليمنى عن طريق يحيي الشهري لكن تدخل الدفاع وابعدها بنجاح

12’ تمريرة طولية من نام تام هي فى إتجاه بوعلام خوخي لكن الحكم يشير بوجود تسلل

الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليمنى عن طريق بيدرو ميجيل لداخل المنطقة تلقاها بغداد بونجاح بتسديدة قوية سكنت الشباك بنجاح

9’ جوووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،، هدف التعادل للسد عن طريق بغداد بونجاح

الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليمنى تلقاها يحيي الشهري من على حدود ليمررها إلى حمدالله داخل المنطقة ليسددها فى المرمي بنجاح

7’ جوووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الاول للنصر عن طريق حمدالله

5’ سيطرة من لاعبي النصر على مجريات اللقاء ومحاولات للبحث عن هدف التقدم

3’ تمريرات بين أقدام لاعبي السد فى منتصف الميدان

2’ تمريرة خطيرة من حسين الهيدوس فى إتجاه بغداد بونجاح الذي سددها أعلى المرمي قبل صافرة الحكم المعلنة بوجود تسلل

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

السد: يبدأ المدرب شابي هيرنانديز بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من سعد الدوسري / بيدرو يجيل / وو يانج جونج / طارق سلمان / جابي / بوعلام خوخي / حسن الهديوس / نام تاي عي / أكرم عفيف / بغداد بونجاح

النصر: يبدأ المدرب روي فيتوريا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من برادلي جونز / سلطان الغنام / عبدالإله العمري / نايف ألماس / عبدالرحمن العبيد / عبدالرحمن الدوسري / مختار علي / نور الدين أمرابط / جوليانو فيكتور / يحيي الشهري / عبدالرزاق حمدالله

تشكيل الفريقين

السد ورغم البداية السيئة رفقة تشافي هيرنانديز إلا أن الفريق بات يتحسن بوضوح وعاد للاقتراب من صدارة ترتيب دوري نجوم قطر، في الوقت الذي يُقارع فيه النصر بطل النسخة الماضية لآسيا، الهلال، على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المباراة من المقرر أن تُقام بينهما مساء الثلاثاء 11 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 17 جمادي الآخر 1441 هجريًا، ويسعى الطرفان إلى بداية البطولة بأفضل صورة ممكنة واقتناص أول ثلاث نقاط في المجموعة النارية التي تجمعهما.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة النصر ضد السد في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا 2019-2020، ، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./