أخبار النصر اليوم | تعقد صفقة فيجولي وسباق مع الزمن لتجديد عقد فيتوريا

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 6 يونيو

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم السبت 6 يونيو 2020 ...

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النصر يُكثف مفاوضاته لتجديد عقد فيتوريا

كشفت مصادر صحفية عن تكثيف إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت لمفاوضاتها مع روي فيتوريا حول تجديد عقده، إذ تسعى الإدارة لحسم هذا الأمر قبل الـ30 يومًا الأخيرة المتبقية في عقد المدرب البرتغالي.

منافسون جدد للنصر على صفقة فيجولي

يسعى النصر السعودي بكل قوته لحسم صفقة سفيان فيجولي من جلطة سراي، لكن الأمور لا تسير بالسهولة المطوبة، إذ مازال النادي التركي متمسك بطلب الحصول على 10 ملايين يورو ثمنًا للاعبه كما أن المصادر التركية تحدثت عن عرض من الغرافة القطري مقابل 8 ملايين يورو بجانب عرض آخر من ريال بيتيس الإسباني.

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