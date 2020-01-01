أخبار النصر اليوم | فيتوريا يُغادر وأمرابط يرد على حمدالله

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 27 إبريل

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الإثنين 27 إبريل 2020 ...

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قصة استفزاز الاتحاد لجمهور النصر وبشرى للجماهير

أجرى "بث الحجر مع عمر" حوارًا مع يحيى بخش مدير المركز الإعلامي بنادي الاتحاد السعودي كشف به عن تفاصيل التغريدة التي سخر بها ناديه من النصر. التفاصيل هنا

فيتوريا يُغادر إلى البرتغال على متن طائرة خاصة

يُغادر اليوم الإثنين روي فيتوريا المدير الفني للنصر السعودية عائدًا إلى بلاده البرتغال على متن طائرة خاصة، ويُرافقه فيتور كامبيلوس المدير الفني للتعاون بجانب كافة معاونيهما، وذلك في ظل الأخبار عن عدم استئناف الدوري السعودي قبل أغسطس القادم.

أمرابط يرد على حمدالله

رد نور الدين أمرابط نجم النصر على زميله ومواطنه عبد الرزاق حمدالله الذي اختاره أفضل لاعب في الدوري السعودي، إذ كتب عبر حسابه على إنستجرام موجهًا حديثه للهداف المغربي "أنت الأفضل دومًا".

الشباب: لم يصلنا أي عرض من الهلال أو الأهلي أو النصر لضم جمال بلعمري

نقلت مصادر صحفية عن أحد المسؤولين في نادي الشباب قوله أنهم لم يتلقوا أي عرض لشراء مدافع الفريق جمال بلعمري خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، مشيرًا إلى أنهم لم يعرضوا عقد اللاعب للبيع.