أخبار النصر اليوم | فيجولي يقترب والرضوخ لمطالب أمرابط

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 4 يونيو

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الخميس 4 يونيو 2020 ...

تقارير: فيتوريا يُجبر النصر على الرضوخ لمطالب أمرابط

اقترب نادي النصر السعودي، من تمديد تعاقد اللاعب المغربي نور الدين أمرابط، جناح العالمي ليستمر ضمن صفوف الفريق خلال السنوات المقبلة، خاصة وأنه واحدًا من أهم عناصر الفريق.

أمرابط كان قد أعلن في وقت سابق، عن أنه متمسك بالبقاء مع نادي النصر، في حال استجابة إدارة النادي السعودي للمطالب التي يريدها خلال الفترة القادمة. " اقرأ التفاصيل "

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التجديد يقترب .. عبدالفتاح عسيري يُلمح بالبقاء في الأهلي

يبدو أن أزمة تجديد عقد اللاعب عبدالفتاح عسيري مع النادي الأهلي قد قاربت من النهاية، بعدما ألمح اللاعب إلى إمكانية التجديد.

وتشهد الفترة الحالية حالة جدل كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب المصير الغامض للاعبين، والذي ينتهي عقده مع الأهلي يناير المُقبل.

سبب اللغط حول مصير عسيري يعود إلى تداول العديد من التقارير بشأن وجود مفاوضات من قبل ناديي الهلال والنصر لضم اللاعب، وسط محاولات من إدارة الأهلي لتجديد العقد. " اقرأ التفاصيل "

تطور كبير في مفاوضات النصر وجلطة سراي لضم فيجولي

شهدت مفاوضات نادي النصر السعودي جلطة سراي التركي، تقدمًا كبيرًا، بعدما رفعت إدارة النادي السعودي برئاسة صفوان السويكت العرض المقدم من أجل الحصول على توقيع اللاعب الجزائري سفيان فيجولي.

وأشارت صحيفة "حورييت" التركية إلى أن النصر رفع عرضه المقدم إلى جلطة سراي، من أجل توقيع فيجولي إلى 10 ملايين يورو.

وأبلغ فاتح تريم المدير الفني لفريق جلطة سراي، إدارة ناديه، بأنه لا يمانع رحيل فيجولي، حال وجود عرضًا مناسبًا يقدر قيمة اللاعب.

الصحيفة التركية أكدت على أن إدارة جلطة سراي ترى عرض النصر مناسبًا، ومن المنتظر أن تجلس مع مسؤولي النادي السعودي في أقرب وقت ممكن لإنهاء الصفقة.

النصر يضع شرطًا لاستمرار الشملان مع الوحدة

وضعت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت شرطًا، من أجل استمرار اللاعب راكان الشملان مع نادي الوحدة.

وأشارت صحيفة الوطن السعودية إلى أن النصر اشترط إبرام صفقة تبادلية مع الوحدة، بالحصول على خدمات فواز الصقور من الوحدة، مقابل استمرار الشملان مع فرسان مكة.

الصحيفة السعودية أكدت على أن إدارة النصر تتحفظ على إعارة الشملان لعدم تعاون الوحدة، ولكن المفاوضات مازالت مستمرة بين الطرفين للوصول إلى اتفاق.