أخبار النصر اليوم | عودة آدم، وكواليس إصابة الفريدي بفيروس كورونا

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 20 يونيو

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم السبت 20 يونيو 2020 ...

عودة عبد الفتاح آدم للرياض استعدادًا لاستئناف التدريبات

أفادت تقارير صحفية أن عبد الفتاح آدم مهاجم النصر عاد لمدينة الرياض قادمًا من المدينة المنورة استعدادًا لاستئناف التدريبات تمهيدًا لعودة الدوري السعودي في الرابع من أغسطس المقبل.

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