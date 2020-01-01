صدمة في النصر .. إصابة "الصليبي" تُهدد نجم الوسط بعد سقوطه في المران

جمهور الفريق يتفاعل ويُطالب بالتعاقد مع لاعب بديل

تعيش إدارة النصر السعودي ومديره الفني روي فيتوريا حالة قلق وترقب وانتظار لمعرفة التشخيص النهائي لإصابة نجم وسط الفريق "مختار علي" الذي سقط خلال مران الأمس.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن اللاعب الذي خاض 13 مباراة مع العالمي في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي هذا الموسم سقط في تدريبات أمس الإثنين دون أي احتكاك مع أحد، ولم يستطع بعدها المشي على قدميه ليخرج محمولًا من الملعب.

وأضافت الصحيفة أن مختار سيخضع خلال الساعات القليلة القادمة لفحوصات جديدة بالأشعة على موضع الرباط المتصالب الأمامي والرباط الجانبي وغضروف الركبة، خاصة أن التشخيص المبدئي رجح أن تكون إصابته في الرباط الصليبي.

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وأوضح البرتغالي بازيل روبيرو طبيب الفريق أن موعد إجراء تلك الفحوصات والأشعة سيُحدد وفقًا للورم الموجود حول الركبة، وإن كانت رغبة روبيرو أن يتم إجراءها خلال الـ24 ساعة القادمة.