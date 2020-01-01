ماجد عبد الله يرسم "خارطة طريق" عودة النصر للانتصارات
أكد ماجد عبد الله أسطورة نادي النصرالسعودي ثقته الكاملة في اللاعبين وقدرتهم إعادة الفريق للطريق السليم بعد البداية الكارثية للموسم الجاري من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .
العالمي لعب 6 مباريات في الدوري السعودي هذا الموسم فاز في واحدة فقط وخسر الخمسة الأخرى، وقد ضاعف آلام جماهيره بالسقوط أمام الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد أيام قليلة من الخسارة أمامه ضمن الدوري.
ماجد عبد الله كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر مطالبًا اللاعبين بنسيان ما مضى والتركيز على القادم، بقوله "رسالتي إلى لاعبي النصر .. أنتم نجوم كبار وتملكون إمكانيات كبيرة جدًا، والنادي يمتلك أفضل اللاعبين الأجانب في الدوري، ولديكم القدرة على الإبداع مرة أخرى في الملعب".
أضاف "أنا واثق من قدرتكم على العودة إلى الانتصارات، فقط انسوا ما فات وركزوا على القادم وثقو في إمكانياتكم وتأكدوا أننا نثق بكم".
النصر يستعد حاليًا لمواجهة الاتفاق يوم الإثنين القادم ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي.
رسالتي إلى لاعبي العالمي— ماجد عبدالله (@M_Abdullah_9) December 4, 2020
أنتم نجوم كبار وتملكون إمكانيات كبيرة جداً والنادي يملك أفضل اللاعبين الأجانب في دورينا ولديكم استطاعة أن تبدعو في الملعب مرة أخرى
أنا متأكد أنكم قادرين على العودة إلى الانتصارات فقط انسوا اللي راح وركزوا في القادم وثقوا في إمكانياتكم وتأكدوا إنا نثق فيكم