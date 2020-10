كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن وجود شكوى في الشرطة ضد نور الدين أمرابط نجم النصرالسعودي تقدم بها الصحفي تركي السهلي.

النجم المغربي يلعب مع العالمي منذ صيف 2018 وقد ساهم بقوة في إنجاز الفوز بالدوري السعودي الموسم قبل الماضي ويُعد من أبرز لاعبي الفريق خاصة في المنظومة الهجومية.

الصحيفة السعودية أوضحت أن السهلي تقدم بشكوى رسمية ضد أمرابط في قسم الشرطة بتهمة تكذيبه في وسائل الإعلام، مدعيًا أن ما تطرق له اللاعب المغربي عبر حسابه الرسمي على تويتر يُعد تكذيبًأ يندرج تحت بند الجرائم الإلكترونية.

وأضافت أن الشكوى أحيلت بالفعل للنيابة العامة للنظر فيها قبل اتخاذ الإجراء القانوني المناسب حيالها.

يُشار إلى أن الخلاف بين الرجلين بدأ حين أكد السهلي وجود مشكلة بين أمرابط وعبد الرحمن الحلافي المشرف العام على كرة القدم بالنصر، وقد نفى اللاعب ما قاله الصحفي بتغريدة قال فيها "إن لم يكن لديك شيئًا مهمًا لتقوله، لا تكذب على الناس على شاشات التلفاز. عار عليك، ديننا يقول أن تقل خيرًا أو لتصمت".

@turkialsahli If you dont have nothing interessting to say. Dont tell lies to the people live on TV 🤥Shame on you. In our religion its better to 🤐 then tell nonsense!! جمعة مباركة