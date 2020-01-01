أمرابط يُلمح لرحيله عن النصر ويُحدد وجهته القادمة

النجم السعودي يكشف عن أفكاره بشأن مستقبله

كشف نور الدين أمرابط نجم النصرالسعودي عن رغبته العودة للعب في أوروبا موسم 2021-2022 لضمان التواجد مع المنتخب المغربي في كأس العالم 2022 حال تأهله للنهائيات.

النجم المغربي يلعب مع العالمي منذ صيف 2018 وقد ساهم بقوة في إنجاز الفوز بالدوري السعودي الموسم الماضي ويُعد من أبرز لاعبي الفريق خاصة في المنظومة الهجومية.

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اللاعب حل ضيفًا على برنامج "صباح الخير للدوري الهولندي" المذاع عبر فضائية فوكس سبورتس وقد تحدث عن مستقبله مرحبًا بالعودة للعب في هولندا وتحديدًا نادي أوتريخت.

إذ قال "أحب العودة وإنهاء مسيرتي في الدوري الهولندي لكني لا أعرف متى قد يحدث هذا، أنا في عامي الـ33 الآن ومازال هناك موسم في عقدي مع النصر، أوتريخت سيكون خيارًا مثاليًا، خاصة أنني أسكن في مدينة هويزين وأخي تواجد هنا لتسع سنوات، تربطنا علاقات قوية بالنادي".

أضاف "الأمر متعلق أكثر بالمنتخب المغربي، إن حافظت على تواجدي بين صفوفه، سأكون قادرًا على اللعب في أوروبا، إيطاليا وإسبانيا وجهة محتملة بجانب هولندا".

أتم "لدينا بطولة كأس أمم أفريقيا العام القادم، لو واصلت اللعب مع المنتخب سأحظى بفرصة العودة لأوروبا خلال الموسم الذي يسبق كأس العالم، أفضل إسبانيا حيث أمتلك سمعة جيدة هناك وتصلني عروضًا جيدة كل فترة انتقالات".