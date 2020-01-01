بهدف الضغط على جلطة سراي .. قرار صادم من النصر تجاه مايكون

عقد المدافع البرازيلي مع النصر ينتهي بنهاية الموسم الجاري، هل سيواصل رحلته مع حامل لقب الدوري السعودي أم يعود لناديه التركي؟

أقدمت إدارة نادي النصر السعودي على قرار صادم بشأن مدافع الفريق الأول لكرة القدم "مايكون بيريرا" بهدف الضغط على ناديه "جلطة سراي" لتمديد عقده حتى نهاية الموسم الجاري.

العالمي يُواصل تدريباته الجماعية حاليًا استعدادًا لمواجهة الهلال في أولى جولات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بعد عودته، والمقررة يوم الخامس من أغسطس القادم والتي من المتوقع أن تلعب دورًا حاسمًا في صراع اللقب بين الفريقين.

الإدارة النصراوية وحسب العديد من المصادر السعودية وبعد التشاور مع المدرب روي فيتوريا قررت استبعاد المدافع البرازيلي من التدريبات حتى حسم أمره من جانب ناديه التركي، إذ يلعب مايكون للنصر بالإعارة من جلطة سراي منذ يناير 2018.

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وانتهى عقد إعارة المدافع الصلب في 30 يونيو الماضي ويرغب النصر في تمديده حتى الخامس من أكتوبر القادم (نهاية الموسم في السعودية)، لكن جلطة سراي مازال يُماطل ولم يرد على طلب النادي السعودي مما دفع الأخير لخطوة استبعاد اللاعب من التدريبات حتى حسم أمره.

ويرغب النصر في التعاقد مع المدافع صاحب الـ31 عامًا نهائيًا، سواء باستعارته لموسم جديد وهو الأخير في عقده مع جلطة سراي أو شرائه، ورغم موافقة الأطراف جميعًا على تلك الخطوة إلا أن مطالبة النادي التركي بـ12 مليون ريال سعودي للتخلي عن لاعبه تمنع التوصل لاتفاق.

وقد أفادت عدة مصادر صحفية قبل أيام أن النصر منح جلطة سراي مهلة أخيرة تنتهي غدًا الإثنين للرد على عرضه لشراء مايكون وإلا سيُخرج اللاعب من حساباته ويُخالصه ماليًا ويبدأ البحث عن مدافع جديد للموسم القادم، وقد صعد النادي السعودي من خطواته باستبعاد اللاعب من التدريبات لوضع المزيد من الضغوطات على ناديه.

ويُعد مايكون من العناصر الأساسية والبارزة في تشكيل النصر مع المدرب روي فيتوريا، وقد خاض معه 39 مباراة وساهم في إنجاز الفوز بالدوري السعودي الموسم الماضي.

البرازيلي لعب 21 مباراة من أصل 22 في الدوري السعودي هذا الموسم، وقد صنع ثنائيًا مثاليًا في دفاع الفريق مع زميله عبد الله مادو.