النصر يُقيل محاسبه ويدفع مستحقات اللاعبين وجهاز فيتوريا المتأخرة

النادي سيُسدد مبلغًا كبيرًا

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن النصر السعودي سيُسدد خلال الأيام القليلة القادمة المستحقات المتأخرة للاعبيه المحليين والأجانب وجهازه الفني برئاسة روي فيتوريا، وهي عبارة عن رواتب آخر شهرين.

وأوضحت الصحيفة أن تلك المستحقات المتأخرة تبلغ قيمتها 36 مليون ريال سعودي، سيقوم النادي بتسديدها قريبًا بعدما سدد خلال أمس الأول المستحقات الخاصة بالعاملين والأجهزة الإدارية في الفئات السنية وقد بلغت نحو مليون ريال سعودي.

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ومن جانب آخر، أقالت إدارة النادي برئاسة صفوان السويكت محاسب النادي "عبد المنعم فهمي" يوم أمس الأول وعينت بدلًا منه إبراهيم السويكت، مؤكدة أنها تعمل الآن وفق نظام محاسبة متطور وحديث.

ويُواصل حامل لقب الدوري السعودي للموسم الماضي استعداداته لمباراة البكيرية في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي ستُقام يوم الجمعة 6 ديسمبر القادم، وقد خاض الفريق معسكرًا تدريبيًا في الإمارات واجه خلاله شباب الأهلي وديًا في لقاء انتهى بالتعادل 1-1.

كان النصر قد خسر أمام الوحدة ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، مما أوقف رصيده عند النقطة الـ20 في جدول الترتيب وهو نفس رصيد الأهلي صاحب المركز الثالث والهلال صاحب الصدارة لكن بلعب مباراة أقل.