نايف هزازي: انتقالي للنصر كان ضد رغبتي، وسأقود الأخضر في 2022

المهاجم السعودي المخضرم اختار أسطورة الكرة السعودية، ولم يكن ماجد عبد الله أو سامي الجابر!

كشف نايف هزازي مهاجم العدالة السعودي أن انتقاله من الشباب إلى النصر عام 2015 كان ضد رغبته، إذ كان يتمنى البقاء في فريقه لكن رغبة الإدارة كانت بيعه والاستفادة من العرض المالي الكبير.

وأوضح المهاجم صاحب الـ31 عامًا أن توقيعه للنصر جاء كذلك بطلب من إدارة الشباب التي فضلت عرضه على عرضي الأهلي والهلال بسبب القيمة المالية، مضيفًا عن تلك التجربة في حواره مع صحيفة الرياضية "لم أنجح في النصر وهذا لعدم منحي الفرصة الكاملة مع الفريق رغم أنني عندما كنت أدخل بديلًا أسجل لكن أجد نفسي في المباراة التي تليها في الدكة ولا أعلم السبب".

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وأكد هزازي خلال حواره أنه اختار الانضمام للعدالة ليحصل على فرصة اللعب بانتظام، مشددًا على عزمه استعادة مستواه وأهدافه ومن ثم الانتقال إلى أحد الأندية الكبيرة في السعودية، مشيرًا كذلك إلى طموحه بقيادة المنتخب السعودي في كأس العالم 2022 حال تأهله.

إذ قال "‫الفرصة مع المنتخب لا تزال موجودة، وإذا أخذت فرصتي كاملة في العدالة أتوقع أن أقود هجوم الأخضر في كأس العالم 2022 إذا تأهلنا بحول الله. الفرصة لا تزال موجودة خاصة مع إجادتي للضربات الرأسية، وأتمنى أن أعود للمنتخب من بوابة العدالة حتى أعطي هذا الفريق الطموح حقه".

المهاجم الذي لعب لأندية الاتحاد والشباب والنصر والتعاون وأحد والعدالة أبدى رغبته في إلغاء هذا الموسم من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي نظرًا لحاجة اللاعبين إلى فترة إعداد جديدة قبل استئناف النشاط الكروي، كما أيد قرار تقليص عدد الأجانب في البطولة إلى 4 بدلًا من 7.