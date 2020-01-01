البقاء مع النصر أم العودة لجلطة سراي؟ مايكون يحسم قراره

عقد المدافع البرازيلي مع النصر ينتهي بنهاية الموسم الجاري، هل سيواصل رحلته مع حامل لقب الدوري السعودي أم يعود لناديه التركي؟

حسم مايكون بيريرا مدافع النصر السعودي مستقبله المعلق بين الاستمرار مع ناديه الحالي أم العودة لصفوف جلطة سراي الذي غادره بالإعارة خلال يناير 2019 تجاه حامل لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

ويُعد المدافع صاحب الـ31 عامًا من العناصر الأساسية والبارزة في تشكيل النصر مع المدرب روي فيتوريا، وقد خاض معه 39 مباراة وساهم في إنجاز الفوز بالدوري السعودي الموسم الماضي.

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وكانت عدة تقارير صحفية قد أكدت أن إدارة النصر أبلغت وكيل أعمال اللاعب أنها لن تُوقع عقدًا جديدًا مع مايكون إلا بعدما يفسخ عقده مع جلطة سراي، والممتد حتى يونيو 2021.

صحيفة فوتوماك التركية أكدت في تقرير لها رغبة اللاعب في البقاء مع النصر وعدم العودة إلى ناديه التركي، موضحة أنه سعيد بالتجربة السعودية وتمنى أن تتواصل لسنوات قادمة.

مايكون لعب 21 مباراة من أصل 22 في الدوري السعودي هذا الموسم، وقد صنع ثنائيًا مثاليًا في دفاع الفريق مع زميله السعودي عبد الله مادو.