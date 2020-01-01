مايكون يدعم النصر أمام الهلال في ديربي الرياض

خبر رائع للمدرب روي فيتوريا

تلقى روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر السعودي أخبارًا رائعة اليوم السبت مفادها أن مدافعه البرازيلي مايكون بيريرا تخطى فحص فيروس كورونا وأصبح جاهزًا لمواجهة الهلال في ديربي الرياض يوم 5 أغسطس القادم.

المدافع صاحب الـ31 عامًا كان مثار جدل واسع في الأسابيع الأخيرة بعد تعقد المفاوضات بين النصر وجلطة سراي حول تمديد عقده حتى نهاية الموسم الجاري من الدوري السعودي، وقد غادر السعودية الأسبوع الماضي وأعلن رسميًا رحيله عن العالمي بعد نهاية عقده.

الأخبار تطورت إيجابيًا في الساعات الأخيرة بعدما نجح مايكون في فسخ عقده بالتراضي مع جلطة سراي التركي، والذي كان يمتد حتى صيف 2021، ليعود إلى الرياض ويتوصل لاتفاق مع النصر حول تجديد العقد لموسم إضافي.

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وأجل فحص المسحة الطبية الخاص بالكشف عن فيروس كورونا حسم موقف اللاعب من المشاركة في مواجهة الهلال، لكن النتيجة ظهرت اليوم السبت وجاءت سلبية مما يؤكد جاهزيته للقاء.

وقد أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الجهاز الفني تواصل مع مايكون للاستفسار منه حول حالته البدنية والفنية خاصة في ظل انقطاعه عن التدريبات الجماعية منذ أسبوعين تقريبًا، وقد طمأنهم المدافع البرازيلي مؤكدًا أنه لن ينقطع عن التدريبات خلال الفترة السابقة.

ويُعد مايكون من العناصر الأساسية والبارزة في تشكيل النصر مع المدرب روي فيتوريا، وقد خاض معه 39 مباراة وساهم في إنجاز الفوز بالدوري السعودي الموسم الماضي.

البرازيلي لعب 21 مباراة من أصل 22 في الدوري السعودي هذا الموسم، وقد صنع ثنائيًا مثاليًا في دفاع الفريق مع زميله عبد الله مادو.