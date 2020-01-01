فيتوريا يُحدد مواعيد التدريب والراحة للاعبي النصر

اللاعبون يتدربون في المنزل

يُواصل لاعبو كرة القدم في العالم أجمع القيام بتدريباتهم اليومية المعتادة في منازلهم بعد قرار مختلف الحكومات والاتحادات الأهلية والقارية والدولية تجميد الأنشطة الرياضية وخاصة كرة القدم ضمن إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

صحيفة الاقتصادية السعودية أوضحت أن روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر يضع مع مساعديه جداول تدريبات يومية للاعبين ليؤدونها في منازلهم، وتُرسل لهم عبر مجموعة خاصة بهم في تطبيق "واتساب".

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ويُحدد المدرب من خلال تلك التدريبات احتياجات كل لاعب ليحافظ على حالته البدنية بطريقة مماثلة لتلك المتبعة في التدريبات الجماعية في ملعب التدريب.

وأبرز تلك التدريبات المطلوب من اللاعبين القيام بها في منازلهم تدريب الجري على الدرج والأسطح وجهاز السير الآلي، بجانب تمارين تقوية باستخدام بعض الأجهزة المتاحة للاعبين وتُستبدل بتدريبات "سويدي" لمن لا يمتلك الأجهزة المطلوبة.

وحدد المدرب البرتغالي أيامًا من الراحة للاعبين، بحيث يحصل كل لاعب على يوم من الراحة من التدريبات المنزلية كل 4-5 أيام.

ومن جانبهما، يُواصل الثنائي عبد الله مادو وعبد الله الخيبري برامجهما التأهيلية مع الجهاز الطبي للنادي وبالتعاون مع المعدين البدنيين المساعدين لفيتوريا، ذلك لضمان تأهيلهما بالشكل المطلوب تمهيدًا لانخراطهما في التدريبات.