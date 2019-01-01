النصر يُراسل الاتحاد الآسيوي مجددًا بشأن وليد عبد الله

النادي أبدى دهشته من تجاهل رسالته الأولى

أرسلت إدارة النصر السعودي خطابًا جديدًا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أبدت خلالها اندهاشها من تجاهل خطابها الأول بشأن إيقاف حارس مرمى الفريق وليد عبد الله.

وكان النادي قد خاطب الاتحاد الآسيوي الشهر الماضي مطالبًا بمعرفة حيثيات قرار إيقاف وليد عبد الله 5 مباريات آسيوية، تمهيدًا لتقديم استئناف ضد هذا القرار الذي اتخذ بناءً على طرد اللاعب خلال مواجهة النصر والسد القطري في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

أمرابط: توقعت وتمنيت فوز الهلال بدوري أبطال آسيا، وعلى السعوديين الفخر بالإنجاز

ووصفت الإدارة النصراوية تلك العقوبة بالمغلظة والقاسية، خاصة أنها ستُبعد وليد عبد الله عن المباريات الخمسة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2020، مما يجعل موسمه القاري انتهى قبل أن يبدأ.

واستند قرار إيقاف اللاعب السعودي لتقرير الحكم السريلانكي ديلان بيريرا عن المباراة التي انتهت بفوز السد 3-1 وتأهله لنصف نهائي دوري أبطال آسيا حيث واجه الهلال وخرج أمامه من البطولة.

وبعيدًا عن هذا العمل الإداري، يُواصل النصر تدريباته بقيادة المدير الفني روي فيتوريا استعدادًا لمواجهة البكيرية يوم الجمعة في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وكان الفريق قد أقام معسكرًا تدريبيًا في جبل علي بالإمارات لمدة أسبوع تقريبًا تخلله مباراة ودية انتهت بالتعادل 1-1 مع شباب الأهلي.