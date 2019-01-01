النصر مُهدد بفقدان حارس مرماه لـ4 أسابيع

اللاعب تعرض لإصابة

تعرض وليد عبد الله حارس مرمى النصر السعودي لإصابة في ركبته، وقد أظهرت الفحوصات والأشعة الأولية أن الأمر يتعلق بغضروف الركبة.

وسيجري اللاعب اليوم السبت كشفًا بالرنين المغناطيسي لتحديد التشخيص النهائي وبدء مرحلة العلاج والتأهيل.

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وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن بازيل روبير طبيب النصر أوصى بضرورة التدخل الجراحي لعلاج تلك الإصابة حال ثبوتها.

ومن المقرر أن يخضع وليد عبد الله للعملية الجراحية حال ثبوت الإصابة خلال الأيام القليلة القادمة، والتي ستُبعده عن الملاعب لمدة 4 أسابيع تقريبًا.

من جانب آخر، أخضع الجهاز الطبي أمس الأول لاعب الوسط عبد الله الخيبري لبرنامج تأهيلي تمهيدًا للدفع به في التدريبات الجماعية للنصر بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية قبل 3 أسابيع خلال تواجده مع المنتخب السعودي.

النصر كان قد هزم البكيرية يوم أمس في دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وقد سجل عبد الرزاق حمدالله وبيتروس وجوليانو ونور الدين أمرابط أهداف الفريق.

ومن المقرر أن يلعب النصر في دور الـ16 أمام ضمك، وستقام المباراة في مطلع يناير القادم.

وسيُختتم دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين مساء اليوم بثلاث مباريات أبرزها تجمع الهلال مع الجبلين.