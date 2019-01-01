النصر يُحاول تقديم موعد جراحة وليد عبد الله

اللاعب تعرض لإصابة قبل مباراة عفيف في كأس الملك

تقرر أن يخضع وليد عبد الله حارس مرمى النصر السعودي لعملية جراحية في لندن يوم الإثنين القادم لعلاج إصابته في ركبته اليُمنى.

وكان حارس المرمى السعودي قد وصل العاصمة الإنجليزية يوم أمس الثلاثاء لإجراء الجراحة المطلوبة لعلاج شكواه من تجمع للسوائل في ركبته اليُمنى بجانب إصابة غضروف الركبة.

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وكان صاحب الـ 33 عاًا قد تعرض لتلك الإصابة قبل مباراة فريقه أمام عفيف في دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وأبعدته عن اللقاء بجانب مواجهة البكيرية في دور الـ32 والتي حسمها النصر لصالحه وصعد لثمن النهائي.

صحيفة الاقتصادية السعودية أوضحت صباح اليوم الأربعاء أن إدارة النصر تُحاول تقديم موعد جراحة حارس مرمى الفريق والتي سيُجريها الطبيب الفرنسي باسكال كريستال المتخصص في إصابات الركبة في بريطانيا.

وتأتي تلك المحاولات من جانب حامل لقب الدوري السعودي حتى لا تتعارض فترة نقاهة وليد عبد الله مع عطلة احتفالات رأس السنة، على أن يعود بعدها مباشرة إلى الرياض لإكمال برنامجه التأهيلي الذي يستمر لمدة 4 أسابيع تقريبًا.

ومن المتوقع أن يعود اللاعب للعب في المباريات الأخيرة من مباريات ذهاب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

يُشار لأن النصر يتواجد حاليًا في صدارة جدول الدوري السعودي بجانب الهلال والأهلي ويمتلك كل منهم 20 نقطة، لكن الفريق الأزرق لعب مباراة أقل لانشغاله خلال إقامة الجولة العاشرة بمباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريدز والتي حسمها لصالحه 2-0 وتُوج باللقب القاري.