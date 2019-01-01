فيتوريا يبلغ إدارة النصر قراره بشأن الغشيان والغوينم

المدير الفني لديه أفكاره بشأن اللاعبين الشابين

أبلغ روي فيتوريا إدارة النصر السعودي قراره بشأن لاعبي الفريق الشابين، فهد الغشيان صاحب الـ19 عامًا وخالد الغوينم صاحب الـ20 عامًا، والذي تضمن توصية بإعارتهما خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.

وبرر المدرب البرتغالي موقفه بعدم حاجته للاعبين حتى نهاية الموسم الجاري، مقترحًا إعارتهما ومنح الأولوية للأندية الراغبة في إشراكهما بصورة أساسية حتى يتسنى للجهاز الفني متابعتهما على أرض الملعب.

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من جانب آخر، أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن فهد الجميعة جناح النصر يدرس الخضوع لكشف طبي جديد مطلع الأسبوع القادم في الرياض لدى الدكتور سالم الزهراني استشاري جراحات العظام والطب الرياضي.

وكان اللاعب قد تعرض لإصابة في مفصل القدم خلال مباراة فريقه الودية أمام شباب الأهلي دبي الخميس الماضي ضمن معسكره التدريبي القصير في الإمارات استعدادًا لمباريات كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والذي يتصدره بجانب الهلال والأهلي برصيد 20 نقطة لكن مع مباراة أقل لبطل دوري أبطال آسيا.

ويُواصل النصر تدريباته بقيادة المدير الفني روي فيتوريا استعدادًا لمواجهة البكيرية يوم الجمعة في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.