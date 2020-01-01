3 أندية من الدوري السعودي تطلب توقيع عبد الله السالم

انتهت أزمة اللاعب وبات حرًا

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تلقي عبد الله السالم مهاجم النصر السعودي السابق 3 عروضًا من أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للانضمام لأحدها قبل غلق سوق الانتقالات الشتوي.

اللاعب السعودي لم يلعب أي مباراة هذا الموسم نتيجة النزاع الذي جمع النصر والفيحاء بخصوصه، لكن هذا الخلاف انتهى الآن باعتباره لاعبًا حرًا يستطيع التوقيع لأي نادٍ دون العودة لأي من الناديين المتنازعين.

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وكان السالم قد انتقل من الفيحاء إلى النصر الموسم الماضي بالإعارة مع حق الشراء نهائيًا، وقد خاض مع العالمي 24 مباراة موسم 2018-2019 سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفين، وفعل النادي بقيادة سعود آل سويلم حق ضمه نهائيًا مقابل 3 ملايين ريال سعودي.

رحيل آل سويلم وقدوم صفوان السويكت أدى لتراجع النصر عن تلك الصفقة، وقد رفضت الإدارة الجديدة إتمامها وأعادت اللاعب للفيحاء الذي رفض الأمر مؤكدًا أنه باع اللاعب بالفعل للنصر، وهو ما أدى لتعليق مصير السالم بين الناديين حتى تم فض هذا الاشتباك مؤخرًا.