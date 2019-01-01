فحص طبي لوليد عبد الله وأخبار إيجابية لعبد الفتاح آدم

أخبار جيدة للنصر بخصوص مهاجمه الجديد

يخضع وليد عبد الله حارس مرمى النصر لفحوصات طبية اليوم للوقوف على حجم التمدد في عضلات ساقه، والذي أبعده عن تدريبات فريقه أمس استعدادًا لاستئناف الدوري السعودي بعد نهاية فترة التوقف الدولي المقرة من فيفا.

صحيفة الرياضية السعودية أفادت حسب مصادرها الخاصة أن الإصابة بسيطة وغير مقلقة، موضحة أن نوعية العلاج وفترة غياب اللاعب وموعد عودته للتدريبات سيتحدد بناءً على نتائج الفحوصات اليوم.

أكثر اللاعبين تحقيقًا للمراوغات في الدوري السعودي قبل استئناف المباريات

من جانب آخر، أفادت الصحيفة لاقتراب عبد الفتاح آدم من الانضمام لزملائه في التدريبات الجماعية، إذ يتعلق الأمر بعدة أيام، بعدما أوشك اللاعب القادم من التعاون هذا الصيف من إنهاء برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها قبل انضمامه لحامل لقب دوري كأس محمد بن سلمان خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير.

ويُواصل النصر تدريباته اليوم بقيادة روي فيتوريا ومن المقرر أن ينضم لها الهداف المغربي عبد الرزاق حمدالله بعد عودته من المغرب، حيث تواجد هناك للاطمئنان على صحة والدته إثر تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.

ويستعد حامل لقب الدوري السعودي لاستئناف مشواره في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إذ سيلعب في الجولة العاشرة ضد الوحدة يوم الأحد في مكة.

يُشار لأن النصر وصل بعد نتائجه الإيجابية الأخيرة لصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي بجانب الهلال، ويمتلك كلًا منهما 20 نقطة من 9 مباريات.