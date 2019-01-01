وليد عبد الله: تعافيت من الإصابة وجاهز لمباراة النصر والوحدة

أخبار جيدة للنصر بخصوص حارس مرماه

أكد وليد عبد الله حارس مرمى النصر تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا خلال تدريبات فريقه، مشددًا على جاهزيته لمواجهة الوحدة ضمن الجولة العاشرة من الدوري السعودي .

حارس المرمى السعودي كان قد أجرى فحوصات طبية خلال اليومين الأخيرين بعد معاناته من آلام عضلية في الساق، وقد أكد خلال حديثه مع أحد مشعجي النصر أن الإصابة كانت مجرد كدمة بسيطة وأنه مستعد لمباراة الوحدة في مكة المكرمة.

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اللاعب تحدث قائلًا "الأمور جيدة، كانت مجرد كدمة بسيطة وأنا حاليًا أتدرب جيدًا وجاهز لمباراة الوحدة".

أضاف موجهًا رسالة لجماهير العالمي "الفريق في مستوًى متصاعد وبدعم الجمهور لن نُخيب أمله بإذن الله، نحن نثق بهم وبحضورهم للمدرجات لدعمنا كما يثقون بنا داخل الملعب".

"يُشرفني أن أجمع لاعبي النصر دومًا. لاعبو النصر يتواجدون في النادي أكثر مما يتواجدون مع أهلهم. أتمنى أن نبقى متحدين دومًا، وأعد الجماهير بالفوز على الوحدة".

ويُواصل النصر تدريباته بقيادة روي فيتوريا لاستئناف مشواره في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ، ومن المقرر أن ينضم له لاعبيه الدوليين تواليًا خلال الأيام القليلة القادمة.

يُشار لأن النصر وصل بعد نتائجه الإيجابية الأخيرة لصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي بجانب الهلال، ويمتلك كلًا منهما 20 نقطة من 9 مباريات.