فرج الغشيان يسرد أسباب رحيله من النصر إلى القادسية

اللاعب الشاب خرج معارًا لفريق دوري الدرجة الأولى السعودي

قال فرج الغشيان أنه اتخذ قرار الرحيل من ناديه النصر السعودي إلى القادسية دون التحدث مع المدرب روي فيتوريا أو أي شخص من الإدارة، موضحًا أن له أسبابه الخاصة التي دفعته للإقدام على تلك الخطوة رغم تواجد فريقه الجديد في دوري الدرجة الأولى السعودي.

وكان المدرب البرتغالي قد أبلغ إدارة النصر في ديسمبر الماضي بعدم حاجته للغشيان وتفضيله خروجه لفريق آخر يضمن له اللعب بانتظام خلال سوق الانتقالات الشتوي، ذلك حتى يتسنى للجهاز الفني متابعته جيدًا على أرض الملعب.

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وانتقل صاحب الـ19 عامًا للقادسية بالإعارة حتى نهاية الموسم ضمن صفقة انتقال خالد الغنام للنصر، وقد أكد على عزمه العودة لفريقه نجمًا كما فعل العديد من اللاعبين المعارين سابقًا.

مضيفًا في حديثه لصحيفة الاقتصادية السعودية "وافقت على الانتقال لعدة أسباب أبرزها رغبتي في المشاركة أساسيًا بشكل مستمر بعد أن تضاءلت مشاركتي مع النصر وأصبحت أتدرب مع فريق الشباب".

"لم أتحدث مع المدرب فيتوريا أو إدارة النادي لكن رغبتي في تطوير نفسي والاستفادة من اللعب وزيادة راتبي الشهري هي أسباب مهمة لكل لاعب ولم تجعلني أتردد في خوض التجربة".

وحول تواجد القادسية في دوري الدرجة الأولى، قال الغشيان "القادسية فريق كبير وله تاريخه ونجومه وهو ينافس بقوة على العودة لمصاف دوري الممتاز، وكل لاعب أصبح يهتم بالمشاركة، والإعارة ليست نهاية المطاف، بل شاهدنا نجومًا في الأندية يذهبون إعارات بداية لعبهم ومن ثم يعودون لصفوف الفريق ويصبحون الأفضل في السعودية وهذا ما أسعى له، بأن أسجل نفسي أحد نجوم الكرة السعودية".