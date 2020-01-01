منهم إقالة فيتوريا .. النصر يدرس 3 قرارات نارية لتصحيح الأوضاع

رامون دياز أحد المرشحين لخلافة المدرب البرتغالي

كشفت صحيفة الاقتصادية السعودية عن عدد من القرارات النارية التي تدرسها إدارة النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت لتصحيح الأوضاع بعد خسارة أول مباراتين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

وصيف الموسم الماضي من الدوري السعودي بدأ فترته الصعبة بالخسارة أمام برسبوليس الإيراني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ثم افتتاح الموسم بخسارتين صادمتين أمام الفتح والتعاون.

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الصحيفة السعودية أكدت أن الإدارة النصراوية تنوي إقالة المدرب البرتغالي خاصة أن ذلك القرار لن يكلف النادي سوى 1.1 مليون يورو هي راتب شهرين حسب الشرط الجزائي في عقد الجديد الممتد لموسمين.

وستُمنح المسؤولية للكرواتي ألين هوفارت مدرب فريق الشباب بالنادي وطاقمه المساعد لقيادة الفريق الأول مؤقتًا حتى التعاقد مع مدرب أجنبي جديد، وقد برز اسم الأرجنتيني رامون دياز لخلافة فيتوريا لكنه ليس الخيار الوحيد، بل هناك 3 مرشحين آخرين هم إسبانيين وبرتغالي.