أخبار النصر اليوم | غضب من اختيار حكم مباراة الأبطال، وحقيقة موقف يحيى الشهري

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 15 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 ...

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جماهير النصر غاضبة من إسناد المباراة الآسيوية للمخادمة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعيين الحكم الأردني أدهم مخادمة لإدارة مباراة النصر ضد سباهان أصفهان في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، والمقررة مساء اليوم في قطر.

وقد أثار ذلك الاختيار استياء وغضب جماهير العالمي، إذ يرون الحكم مخادمة مسؤولًا بشكل مباشر عن خروج فريقهم من دور الـ16 لبطولة الأندية العربية أبطال الدوري قبل عامين أمام مولودية الجزائر.

إعلامي يُوضح حقيقة موقف يحيى الشهري من البقاء مع النصر

أكد الإعلامي السعودي فهد الصيعري أن يحيى الشهري يقضي عطلة لمدة أسبوعين حاليًا مثل بعض زملائه في النصر، موضحًا أن مسؤولي النادي لم يتحدثوا معه أبدًا بخصوص التخلي عنه، سواء بالبيع أو الإعارة.

وكانت صحيفة الرياضية قد أوضحت أن الشهري ضمن أربع لاعبين أبلغ روي فيتوريا إدارة النصر عدم رغبته في تواجدهم ضمن الفريق الموسم القادم.

8 مباريات لا تُفوت من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا

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