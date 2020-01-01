مفاجآت في اختيارات حمدالله للأفضل في الدوري السعودي

هداف النصر يُجيب على بعض الأسئلة السريعة

أكد عبد الرزاق حمدالله مهاجم وهداف النصر السعودي أنه لن يلعب لفريق آخر في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، مشيرًا إلى أنه تنازل عن مستحقاته المالية لدى نادي الريان القطري للانتقال للعالمي.

اللاعب الذي ارتدى القميص الأصفر صيف 2018 وتُوج هدافًا للدوري السعودي الموسم الماضي كرر عزمه ختام مسيرته الكروية مع ناديه الأول "أولمبيك آسفي" المغربي، كما نفى تمامًا الحديث عن انضمامه للرجاء واصفًا إياه بالإشاعة.

المزيد من الفرق

اقرأ أيضًا | حمدالله والهدافون التاريخيون في موسم واحد من الدوريات العربية

وخلال حواره مع جمهوره عبر حسابه الرسمي على إنستجرام أكد حمدالله أن الانتقادات تزيده رغبته في العمل وبذل الجهد، فيما شدد على أن طموحه مع النصر الفوز بكافة البطولات.

وحين سُئل عن أفضل لاعب سعودي حاليًا، فاجأ الهداف المغربي عشاقه بخيار بعيد عن الأسماء المعتادة مثل سالم الدوسري وسلمان الفرج، إذ قال "سلطان الغنام".

أما عن أفضل لاعب في الدوري السعودي من خارج النصر فقد أجاب "رومارينيو مهاجم الاتحاد" مستبعدًا نجمي الهلال بافيتيمبي جوميس وأندريه كاريلو، وعن الأفضل في المنافس التقليدي قال "سالم الدوسري وياسر الشهراني".

وفضل حمدالله زميله ومواطنه نور الدين أمرابط على نجم الهلال أندريه كاريلو، فيما اختار هدفه ضد الباطن كأجمل أهدافه مع النصر، وعند السؤال عن أقوى ديربي عربي أجاب "الهلال والنصر".

اللاعب صاحب الـ29 عامًا اختار زميله عبد الله مادو كأفضل مدافع في الدوري السعودي، وقد اختار دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين كأقوى دوري عربي وأكد كذلك رفضه اللعب لمنتخب السعودية.