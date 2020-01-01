عبد الله آل سالم: القانون عوضني عن الأضرار التي ألحقها بي النصر

القضية الطويلة حسمت أخيرًا

قال عبد الله آل سالم مهاجم الاتفاق الحالي أن القانون عوضه عن الأضرار التي لحقت به بعد فسخ نادي النصر عقده واضطراره للبقاء عدة أشهر دون نادٍ يلعب له.

وكان المهاجم السعودي قد لعب مع النصر معارًا من الفيحاء قبل أن تُفعل إدارة سعود آل سويلم حق شرائه نهائيًا مقابل 3 ملايين ريال سعودي، وبدأت المشكلة بتراجع إدارة الرئيس الجديد صفوان السويكت عن الصفقة وإلغاء تفعيل حق الشراء، وهو ما رفضه الفيحاء تمامًا.

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وقد أثيرت القضية في لجنة فض المنازعات بالاتحاد السعودي والتي حكمت لصالح الفيحاء ورفضت طلب النصر إسقاط حقه في تفعيل بند شراء عبد الله آل سالم، ومنحت اللاعب الحق في التوقيع لأي نادٍ في صفقة انتقال حر خلال يناير الماضي.

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ووصلت القضية أخيرًا إلى مركز التحكيم الرياضي والذي أصدر حكمًا نهائيًا غير قابل للاستئناف يوم أمس الإثنين ألزم خلاله النصر بدفع قيمة فسخ عقد اللاعب والبالغة ثلاثة ملايين ريال سعودي لصالح الفيحاء، كما ألزمه أيضًا بدفع قيمة عقد اللاعب كاملة وجزء من تكاليف التحكيم وأتعاب المحاماة بما يصل إجماليًا إلى 8.3 مليون ريال سعودي تقريبًا.

وقد تحدث آل سالم لصحيفة الرياضية بعد صدور الحكم قائلًا "القانون عوضني عن الأضرار التي لحقت بي بعد إنهاء النصر عقدي، وبقائي 4 أشهر دون ناد. لا أستطيع التعليق على مجريات القضية، لكنني أؤكد أن علاقتي مع كافة الأطراف أكثر من جيدة".

يُذكر أن عبد الله آل سالم كان قد وقع خلال يناير الماضي عقود انضمامه لفريق الاتفاق السعودي.