ماجد الجمعان يُوجه رسالة لجمهور النصر بعد الفوز على الخليج .. وعبد العزيز المريسل يرد عليه!

النصر عاد لسكة الانتصارات بالفوز على الخليج

وجه ماجد الجمعان الرئيس التنفيذي للنصر رسالة لجمهور الفريق عقب الفوز على الخليج 3-1 مساء أمس في الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، وذلك عبر حسابه الرسمي على منصة إكس.

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النصر كان قد سقط في فخ التعادل مع التعاون خلال الجولة السابقة، ولذا كان من الضروري أن يعود لطريق الانتصارات وقد فعل بهزيمة الخليج بهدفي كريستيانو رونالدو وهدف سلطان الغنام.

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الجمعان بارك للنصراويين الفوز ووجه لهم رسالة بضرورة منحه الوقت اللازم للعمل وإعادة الأمور إلى نصابها، حيث كتب عبر إكس "مبروك الثلاث نقاط .. خطوة للأمام القادم يحتاج للعمل ومزيداً من الوقت".

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الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل رد على رسالة الجمعان بالتأكيد على ثقة الجميع به، إذ كتب "مبروك ابومحمد، ليس الفوز فقط لكن التحركات التي تستهدف الإصلاح. المدرج النصراوي يثق فيك ثقة لاحدود لها وعشمه كبير فيك".

يُشار إلى أن النصر تقدم للمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة منتظرًا مباراة القادسية مع العروبة مساء اليوم.