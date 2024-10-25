فيديو | "أعلم أبنائي ألا يضيعوا وقت!" .. نور الدين زكري ينفعل على الحكم ويتهمه بمساعدة النصر أمام الخلود

زكري يفشل في الفوز على النصر مرة أخرى..

خرج الجزائري نور الدين زكري، المدير الفني لنادي الخلود، عن شعوره؛ بعد إطلاق حكم مباراة فريقه أمام النصر، مساء اليوم الجمعة، صافرة النهاية.

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النصر خطف تعادلًا قاتلًا أمام مستضيفه الخلود (3-3)، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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زكري انفعل على حكم المباراة بشدة، بعد إطلاق صافر النهاية؛ وذلك احتجاجًا على الوقت بدل الضائع الذي اعتبره مبالغًا فيه، وأيضًا بسبب "ركلة الجزاء" التي أحرز منها الفريق النصراوي التعادل، في الدقيقة 95.

وعن ذلك يقول المدير الفني الجزائري في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أُضيفت سبع دقائق في الشوط الأول، وست في الشوط الثاني.. لا أعلم من أين أتى كل هذا الوقت بدل الضائع".

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وسخر نور الدين زكري من الوقت بدل الضائع المبالغ فيه - من وجهة نظره -؛ بالقول: "أنا أعلم أبنائي ألا يضيعوا وقت"، مشددًا في نفس الوقت على أنه لا يعلم مدى صحة "ركلة الجزاء"، التي تم احتسابها للفريق النصراوي.

وأعرب زكري عن دهشته من إطلاق الحكم صافرة النهاية؛ عندما كانت هناك فرصة للخلود من أجل تسجيل الهدف الرابع، في شباك النصر.

واعتبر المدير الفني لنادي الخلود أن التعادل "غير عادل"، وأن فريقه كان يستحق الفوز في مباراة الليلة؛ حيث فعل كل شيء في كرة القدم، سواء على المستوى الفني أو التكتيكي.

جدير بالذكر أن الخلود رفع رصيده إلى النقطة السادسة، في "المركز الرابع عشر" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025، بينما وصل النصر إلى النقطة 18 في "المركز الثالث".