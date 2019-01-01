الحلافي: آل سويلم معذور ولن أقبل منصب المشرف على الكرة بالنصر

العضو الذهبي يتراجع عن وعده لإدارة النصر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

لم يلم عبد الرحمن الحلافي؛ العضو الذهبي بنادي النصر السعودي، مسؤولي النادي الذين غابوا عن الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة جديد، مؤكدًا تراجعه عن وعده بتولي منصب الإشراف على كرة القدم.

كانت الجمعية العمومية قد اختارت صفوان السويكت رئيسًًا للنادي لمدة أربع سنوات مقبلة، بعد اكتساحه لمنافسيه نصر النصر وصالح الأطرم بنسبة 99%، في الانتخابات التي أُجريت أول أمس السبت.

وقال الحلافي، خلال تصريحاته لصحيفة "الاقتصادية": "كلنا كنا نبحث عن استقرار النصر، الانتخابات نجحت وكل شيء مكتمل الحمد الله، بالإضافة إلى حضور جميع الأعضاء والتفافهم الممتاز".

وأضاف: "من غاب عن الانتخابات معذور مثل سعود آل سويلم، لوفاة والده، وبعض الأخوة لعدم وجودهم في الرياض، ونشكر من حضر ونشكر القيادة على دعمها للرياضة، وكذلك الهيئة العامة للرياضة".

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وأضاف: "لم أفكر في خوض الانتخابات، بل أنني أتمنى أن يعذرني إخواني في إدارة النصر عن الإشراف عن كرة القدم، سيستقطبون الأفضل مني على الرغم من أنني وعدتهم مسبقًا، لكنني لن أبتعد".

العضو الذهبي اختتم: "السويكت يحتاج إلى الصبر والدعم، شهادتي فيه مجروحة، أتمنى له التوفيق لأنه رجل صادق، مخلص، أمين، عملي جدا، محام، قانوني، ومحلل مالي من الدرجة الأولى، يحتاج إلى الإسناد الجماهيري والشرفي والإعلامي مع ترك المساحة له للعمل خاصة أنه عاشق للنادي منذ الصغر".

يذكر أن مجلس إدارة آل سويلم أعلن امتناعه عن التصويت في الانتخابات، مؤكدًا وقوفه على مسافة واحدة من الجميع.

وجاء اختيار السويكت رئيسًا للعالمي بعد فتح باب الترشح للفترة الثالثة، حيث عزف مسؤولو النصر عن تقديم أوراقهم دون أسباب واضحة.