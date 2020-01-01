كارتيرون: استبعاد الهلال جعل النصر المرشح الأول للفوز بدوري أبطال آسيا

مدرب التعاون تحدث قبل مباراة دوري الأبطال أمام النصر

أكد باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق التعاون أن استبعاد الهلال من دوري أبطال آسيا جعل منافسه القادم في دور الـ16 " النصر السعودي " المرشح الأول للفوز باللقب القاري.

حامل لقب دوري الأبطال وبطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي استبعد من البطولة بقرار من الاتحاد الآسيوي بعد تقديمه قائمة لم تتضمن سوى 11 لاعبًا أمام شباب الأهلي في آخر جولات دور المجموعات، وهو ما يقل عن النصاب القانوني المطلوب والبالغ 13 لاعبًا، وقد اتخذ الاتحاد القاري قرارًا بإلغاء المباراة ومن ثم استبعاد الهلال وإلغاء جميع نتائجه وأهدافه في مرحلة المجموعات.

ونجح كارتيرون الذي تولى تدريب التعاون مؤخرًا في قيادة الفريق للتأهل عن مجموعته بعد انتصاره في اللحظات الأخيرة على الدحيل القطري، فيما كان النصر قد ضمن تأهله رسميًا منذ الجولة الرابعة لدور المجموعات.

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المدرب الفرنسي أشاد بمنافسه معتبرًا إياه أحد أقوى فرق القارة الآسيوية، مضيفًا "سنخوض مباراة صعبة ومهمة في دور الـ16 أمام أحد المرشحين للبطولة، علينا اللعب بروح قتالية كبيرة وتركيز عالٍ".

تابع "استبعاد الهلال جعل النصر المرشح الأول للفوز بدوري أبطال آسيا، هو أحد أقوى الفرق في القارة، ويبقى دومًا من الجيد اللعب ضد الفرق القوية لأنه يُظهر قدراتنا الحقيقية".

"نعلم جيدًا مدى قوة النصر وإمكانياته الفنية والفردية، ونسعى للتعامل معها كما يجب ولتقديم أداء ممتاز، لدينا حماس كبير لتحقيق نتيجة إيجابية ونحرص على أن يستمتع اللاعبون بالمباراة التي تحظى بشعبية هائلة".